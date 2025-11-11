Llega a Santiago de Cuba avión de la ONU con 4,375 lonas para viviendas afectadas por el huracán Melissa

Avión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) descargando en el aeropuerto de Santiago de Cuba las 4,375 lonas enviadas.

Vídeos relacionados:

Un avión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) arribó este martes al aeropuerto internacional de Santiago de Cuba con 4,375 lonas destinadas a cubrir temporalmente las viviendas dañadas por el huracán Melissa, uno de los ciclones más devastadores en la historia reciente del país.

El envío forma parte del plan de acción de la ONU valorado en 74,2 millones de dólares, que busca asistir a un millón de personas en el oriente cubano afectadas por el paso del huracán, que tocó tierra el 29 de octubre por el municipio de Guamá con categoría 3 y vientos sostenidos de hasta 195 km/h.

Según informó el PNUD en su cuenta oficial en X, las lonas serán distribuidas en las zonas más golpeadas por el meteoro, especialmente en el propio municipio de Guamá, donde miles de familias permanecen sin techo.

La carga humanitaria fue adquirida con el apoyo del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en coordinación con la Defensa Civil cubana y las autoridades provinciales.

“Estas acciones forman parte de la respuesta inmediata de Naciones Unidas en Cuba y se realizan en estrecha colaboración con las autoridades locales para atender a las personas más vulnerables”, explicó Fidel Rodríguez Fernández, analista de comunicación del PNUD.

Captura de Facebook/CMKC Radio Revolución

Lo más leído hoy:

El cargamento marca una nueva fase en la operación humanitaria de la ONU, que ya ha movilizado alimentos, medicinas, generadores eléctricos y sistemas solares a través de agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF y la OPS.

De acuerdo con cifras del organismo, más de 3,5 millones de personas resultaron afectadas por el huracán Melissa, que destruyó más de 90,000 viviendas, arrasó 100,000 hectáreas de cultivos y dañó 600 centros médicos y más de 2,000 escuelas.

En Santiago de Cuba, los techos siguen siendo una de las principales urgencias, con miles de familias durmiendo bajo estructuras improvisadas o en casas de vecinos, mientras las lluvias y la falta de materiales agravan su situación.

El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, ha reiterado que el país “no puede enfrentar solo la magnitud del desastre” y pidió apoyo internacional para acelerar la reconstrucción.

Mientras el gobierno cubano intenta restablecer los servicios básicos y entregar tejas a las familias damnificadas, la ayuda humanitaria internacional se convierte en el principal sostén de miles de hogares.