Minguito, el hombre que salió del agua con su viejo televisor, recibe uno nuevo en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Minguito se hizo viral, sin desearlo, en el desastre que vivía el oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa.

Saliendo del agua, aferrado a su viejo televisor como quien carga un recuerdo o un pedazo de sí mismo, se convirtió en una imagen icónica: la esperanza del pueblo cubano frente a la debacle que azotó al oriente del país antes y después del huracán.

AFP y Facebook / Facundo Vivir del Cuento

Este lunes, el activista cubano Yasser Sosa Tamayo anunció en Facebook que Minguito, cuyo nombre real es Armando Álvarez y es el protagonista de aquella fotografía que dio la vuelta al mundo, recibió un televisor nuevo y 20,000 pesos.

Captura Facebook / Yasser Sosa Tamayo

El gesto fue posible gracias a la donación de Guillermo Rodríguez Sánchez y Verona Bonce, quienes —según Sosa— no solo entregaron bienes materiales, sino “esperanza”.

Lo más leído hoy:

"Junto a mí, el grupo joven que llegó desde Ciego de Ávila, trayendo empatía, fuerza y amor. Los lidera Mijail Garcia, ese joyero que no solo pule oro, sino corazones", añadió.

“Le entregamos un televisor pantalla plana y 20,000 pesos, cortesía de Guillermo y Verona. Allí, en su humilde casa de tablas y dignidad, se sintió una energía que no se compra: la de ver renacer a alguien que se negó a hundirse”, escribió el activista, quien destacó que continuarán recorriendo comunidades afectadas en el oriente del país.

Sosa celebró el encuentro con un mensaje cargado de optimismo: “Minguito volvió a sonreír. Hoy explotó una bomba de amor en Santiago”, escribió, acompañado de una foto en la que se ve al hombre recibiendo su nuevo televisor.

En la sección de los comentarios Sosa cerró la publicación con una frase hermosa: "A veces la noticia no es la tragedia, sino la manera en que un pueblo decide levantarse. Hoy Minguito volvió a creer, y con él también nosotros".

La imagen de Minguito fue publicada por primera vez a pocas horas del paso del huracán Melissa, de categoría 3, por la región oriental.

Un fotógrafo de la agencia AFP lo captó saliendo del agua con su televisor en brazos, tras el paso del ciclón por Santiago de Cuba.

La foto se viralizó rápidamente en redes sociales, convertida en símbolo de la resistencia cubana en medio de la catástrofe.

Días después, y por la gran conmoción que provocó su historia, el protagonista fue localizado e identificado como Armando “Minguito” Álvarez, quien contó que perdió casi todo durante el ciclón, pero logró rescatar su televisor “por costumbre, por cariño”.

“Nadie me ha traído ayuda ni nada, pero sigo aquí”, dijo entonces, rodeado de lodo y escombros.

Su frase y su gesto se transformaron en una metáfora de la vida en Cuba: aferrarse a lo poco que queda, resistir desde la carencia, encontrar dignidad en medio del abandono.