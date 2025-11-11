Minguito, el hombre que salió del agua con su viejo televisor, recibe uno nuevo en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Minguito se hizo viral, sin desearlo, en el desastre que vivía el oriente de Cuba tras el paso del huracán Melissa.
Saliendo del agua, aferrado a su viejo televisor como quien carga un recuerdo o un pedazo de sí mismo, se convirtió en una imagen icónica: la esperanza del pueblo cubano frente a la debacle que azotó al oriente del país antes y después del huracán.
Este lunes, el activista cubano Yasser Sosa Tamayo anunció en Facebook que Minguito, cuyo nombre real es Armando Álvarez y es el protagonista de aquella fotografía que dio la vuelta al mundo, recibió un televisor nuevo y 20,000 pesos.
El gesto fue posible gracias a la donación de Guillermo Rodríguez Sánchez y Verona Bonce, quienes —según Sosa— no solo entregaron bienes materiales, sino “esperanza”.
Lo más leído hoy:
"Junto a mí, el grupo joven que llegó desde Ciego de Ávila, trayendo empatía, fuerza y amor. Los lidera Mijail Garcia, ese joyero que no solo pule oro, sino corazones", añadió.
“Le entregamos un televisor pantalla plana y 20,000 pesos, cortesía de Guillermo y Verona. Allí, en su humilde casa de tablas y dignidad, se sintió una energía que no se compra: la de ver renacer a alguien que se negó a hundirse”, escribió el activista, quien destacó que continuarán recorriendo comunidades afectadas en el oriente del país.
Sosa celebró el encuentro con un mensaje cargado de optimismo: “Minguito volvió a sonreír. Hoy explotó una bomba de amor en Santiago”, escribió, acompañado de una foto en la que se ve al hombre recibiendo su nuevo televisor.
En la sección de los comentarios Sosa cerró la publicación con una frase hermosa: "A veces la noticia no es la tragedia, sino la manera en que un pueblo decide levantarse. Hoy Minguito volvió a creer, y con él también nosotros".
La imagen de Minguito fue publicada por primera vez a pocas horas del paso del huracán Melissa, de categoría 3, por la región oriental.
Un fotógrafo de la agencia AFP lo captó saliendo del agua con su televisor en brazos, tras el paso del ciclón por Santiago de Cuba.
La foto se viralizó rápidamente en redes sociales, convertida en símbolo de la resistencia cubana en medio de la catástrofe.
Días después, y por la gran conmoción que provocó su historia, el protagonista fue localizado e identificado como Armando “Minguito” Álvarez, quien contó que perdió casi todo durante el ciclón, pero logró rescatar su televisor “por costumbre, por cariño”.
“Nadie me ha traído ayuda ni nada, pero sigo aquí”, dijo entonces, rodeado de lodo y escombros.
Su frase y su gesto se transformaron en una metáfora de la vida en Cuba: aferrarse a lo poco que queda, resistir desde la carencia, encontrar dignidad en medio del abandono.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Minguito y el huracán Melissa en Cuba
¿Quién es Minguito y por qué se hizo viral en Cuba?
Minguito, cuyo nombre real es Armando Álvarez, se hizo viral al ser fotografiado saliendo del agua con su viejo televisor durante el huracán Melissa en Cuba. La imagen se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza del pueblo cubano ante las adversidades tras el ciclón. Su gesto de aferrarse al televisor, en medio de la devastación, resonó profundamente con la realidad de muchos cubanos que luchan por conservar lo poco que tienen.
¿Qué ayuda recibió Minguito tras el huracán Melissa?
Minguito recibió un televisor nuevo y 20,000 pesos gracias a la donación de Guillermo Rodríguez Sánchez y Verona Bonce. El activista cubano Yasser Sosa Tamayo destacó que la entrega de estos bienes también simbolizó la esperanza y el renacer de alguien que se negó a rendirse ante la adversidad. Este gesto se realizó en su humilde casa en Santiago de Cuba, donde se sintió una energía positiva al ver a Minguito sonreír nuevamente.
¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno cubano tras el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su lentitud y falta de eficacia. Los medios oficiales han guardado silencio sobre la magnitud real del desastre, centrándose en los "esfuerzos de recuperación" y evitando mostrar las condiciones extremas en las que quedaron miles de familias. En lugares como Santiago de Cuba, muchos sobrevivientes aseguran no haber recibido ayuda oficial, dependiendo más de la solidaridad entre vecinos y la diáspora cubana.
¿Qué simboliza la imagen de Minguito para la sociedad cubana?
La imagen de Minguito, sosteniendo su televisor entre las aguas del huracán, se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la dignidad del pueblo cubano. Representa la lucha diaria de los cubanos por preservar lo poco que tienen en un contexto de abandono y precariedad. La fotografía ha desnudado la fragilidad de la nación, donde sobrevivir se convierte en un acto heroico ante las constantes adversidades.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.