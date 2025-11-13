“No es donativo”: Régimen vende agua a familias afectadas por el huracán Melissa en Granma

Vídeos relacionados:

El régimen cubano informó que el agua natural distribuida a los damnificados por el huracán Melissa en Río Cauto, provincia de Granma, se venderá a 40 pesos por núcleo familiar, con carácter “simbólico”.

La aclaración fue publicada en Facebook por José Manuel Rodríguez Valdivia, funcionario del gobierno local, quien compartió una nota de Misladis Alcolea Núñez, directora municipal de Comercio y Gastronomía.

La funcionaria explicó que el recurso “no es donativo”, sino que proviene de la reserva estatal para desastres y que el cobro se aplica para cubrir “costos logísticos”.

Según el comunicado, el agua se expenderá en los diez Consejos de Defensa de Zona, a razón de una unidad por familia.

Las autoridades destacaron que la medida busca garantizar la distribución organizada del líquido a las personas afectadas por el ciclón, aunque a todas luces es “simbólica” la cantidad de agua, tal y como es “simbólico” el precio.

Río Cauto fue una de las zonas más impactadas por el huracán Melissa, que en octubre provocó inundaciones y pérdidas materiales en el oriente del país.

Esta no es la primera aclaración emitida por el gobierno local tras el paso del huracán. Este miércoles, el mismo funcionario, José Manuel Rodríguez Valdivia, publicó una comunicación del Departamento de Trabajo y Seguridad Social en la que se informó que los colchones entregados a los damnificados tampoco serían donativos.

En esa ocasión, las autoridades explicaron que el Estado “subsidia, pero no regala”, estableciendo un pago parcial de 456 pesos para quienes tienen solvencia económica, y entrega gratuita solo para los casos de asistencia social”.

Rodríguez, con anterioridad, también informó de la venta de unas salchichas y picadillo a los pobladores de Río Cauto, también una cantidad simbólica e insuficiente a las familias que lo perdieron todo.