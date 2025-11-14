Una mujer da a luz en un ómnibus en ruta de La Habana a Santiago de Cuba

Una joven madre dio a luz a su bebé dentro de un ómnibus interprovincial que cubría la ruta entre La Habana y el Segundo Frente, en el oriente de Cuba.

El nacimiento ocurrió en plena carretera, transformando el vehículo en un improvisado paritorio.

El suceso fue relatado por la internauta Keilan Torres en una publicación en Facebook titulada “El milagro sobre ruedas”, donde narró cómo el ómnibus 3252 se convirtió en escenario de un acontecimiento tan inesperado.

“En el corazón de Cuba, en la ruta que une a La Habana con el Segundo Frente, el ómnibus 3252 se convirtió en escenario de un hecho que parece sacado de un libro de realismo mágico. Allí, entre asientos y maletas, nació un niño. No en la intimidad de un hospital, sino en la calidez improvisada de un grupo de desconocidos que, por unas horas, se transformaron en familia”, escribió Torres en Facebook.

Publicación en Facebook

Según el testimonio, la madre comenzó a sentir los dolores de parto durante el trayecto, lo que generó un ambiente de solidaridad espontánea entre los pasajeros.

Lo más leído hoy:

En cuestión de minutos, la guagua se convirtió en un centro de ayuda improvisado, relató la fuente.

Los viajeros reunieron tijeras, algodón, agua, alcohol y pañuelos, mientras otros brindaban apoyo emocional y físico a la madre.

Entre los pasajeros se encontraban profesionales de la salud, quienes asistieron el parto con serenidad.

Dos reconocidas doctoras santiagueras recibieron a la niña y una de ellas la estimuló para que llorara después del nacimiento y agarrara el pecho de la madre.

Instantes después, el llanto de la recién nacida provocó una ola de aplausos entre los presentes. Algunos se preguntaron por la ambulancia, que aparentemente "nunca llegó".

Algunos pasajeros devolvieron el dinero del pasaje a la joven madre, mientras otros ofrecieron donaciones para ayudarla en los primeros días con su bebé.

El ómnibus detuvo su marcha en Sancti Spíritus, donde la madre y la bebé fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Ambas se encuentran en buen estado de salud, según los pasajeros que acompañaron el parto.

El suceso, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ha sido celebrado a pesar de las adversidades que enfrentan los cubanos a diario.