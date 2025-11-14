Lluvias intensas provocan inundaciones y nuevos daños en Granma y Holguín

La comunidad Las Caobas, en Granma, se inundó por el desbordamiento de los ríos Hicotea y Buey

Las intensas lluvias de días recientes dejaron acumulados superiores a 100 mm de lluvia en Holguín y provocó crecidas e inundaciones en varias localidades de Granma, con nuevas afectaciones a puentes y comunidades ya golpeadas por el azote del huracán Melissa y fuertes precipitaciones posteriores.

En Granma, las intensas lluvias incrementaron el caudal de los ríos y causaron daños adicionales en los puentes de El Sordo y Guamá, en el municipio de Guisa, pese a haber sido intervenidos recientemente, reportó en su perfil de Facebook el periódico oficial La Demajagua.

Captura de Facebook/La Demajagua

Indicó que brigadas de Las Tunas apoyan las labores de recuperación que continúan bajo condiciones adversas.

Por su parte, la comunidad Las Caobas, en el municipio de Yara, se encuentra inundada por el desbordamiento de los ríos Hicotea y Buey, destacó la emisora CMKX Radio Bayamo mediante su perfil en la propia red social.

En Holguín, las precipitaciones alcanzaron 109 mm en Solis Castro y 103 mm en el Telecorreo de Sagua de Tánamo, con inundaciones que obligaron a proteger los sistemas técnicos de abasto de agua.

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

Más de 11,000 clientes de Sagua de Tánamo mantienen el servicio, mientras se monitorean los embalses, que continúan en buen estado técnico, aseguró el periódico oficial ¡Ahora!

En el este de la provincia se mantiene la evacuación de habitantes de zonas bajas por crecidas de ríos en Sagua de Tánamo y Moa, que afectan diversas localidades, entre ellas el reparto Pedro Soto Alba (Ecrin).

De acuerdo con el Instituto de Meteorología, persistirán los nublados, chubascos y tormentas eléctricas en las próximas horas.

La Defensa Civil reiteró el llamado a cumplir estrictamente las medidas establecidas y evitar la cercanía a ríos crecidos y zonas inundables.

El miércoles, intensas precipitaciones desbordaron los ríos Sagua y Cabañas, lo cual obligó a evacuar de urgencia a cientos de familias en los municipios de Sagua de Tánamo y Moa, dos de las zonas más golpeadas por Melissa.

Según reportes locales, las autoridades locales ordenaron el desalojo inmediato de los vecinos de las zonas bajas ante el rápido ascenso de las aguas.

Asimismo, el incremento del vertimiento de varias presas en Granma obligó a evacuar a residentes en zonas bajas del municipio de Yara, debido a las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de los cauces.