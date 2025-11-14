Lluvias intensas provocan inundaciones y nuevos daños en Granma y Holguín

Vídeos relacionados:
Las intensas lluvias de días recientes dejaron acumulados superiores a 100 mm de lluvia en Holguín y provocó crecidas e inundaciones en varias localidades de Granma, con nuevas afectaciones a puentes y comunidades ya golpeadas por el azote del huracán Melissa y fuertes precipitaciones posteriores.
En Granma, las intensas lluvias incrementaron el caudal de los ríos y causaron daños adicionales en los puentes de El Sordo y Guamá, en el municipio de Guisa, pese a haber sido intervenidos recientemente, reportó en su perfil de Facebook el periódico oficial La Demajagua.
Indicó que brigadas de Las Tunas apoyan las labores de recuperación que continúan bajo condiciones adversas.
Por su parte, la comunidad Las Caobas, en el municipio de Yara, se encuentra inundada por el desbordamiento de los ríos Hicotea y Buey, destacó la emisora CMKX Radio Bayamo mediante su perfil en la propia red social.
En Holguín, las precipitaciones alcanzaron 109 mm en Solis Castro y 103 mm en el Telecorreo de Sagua de Tánamo, con inundaciones que obligaron a proteger los sistemas técnicos de abasto de agua.
Lo más leído hoy:
Más de 11,000 clientes de Sagua de Tánamo mantienen el servicio, mientras se monitorean los embalses, que continúan en buen estado técnico, aseguró el periódico oficial ¡Ahora!
En el este de la provincia se mantiene la evacuación de habitantes de zonas bajas por crecidas de ríos en Sagua de Tánamo y Moa, que afectan diversas localidades, entre ellas el reparto Pedro Soto Alba (Ecrin).
De acuerdo con el Instituto de Meteorología, persistirán los nublados, chubascos y tormentas eléctricas en las próximas horas.
La Defensa Civil reiteró el llamado a cumplir estrictamente las medidas establecidas y evitar la cercanía a ríos crecidos y zonas inundables.
El miércoles, intensas precipitaciones desbordaron los ríos Sagua y Cabañas, lo cual obligó a evacuar de urgencia a cientos de familias en los municipios de Sagua de Tánamo y Moa, dos de las zonas más golpeadas por Melissa.
Según reportes locales, las autoridades locales ordenaron el desalojo inmediato de los vecinos de las zonas bajas ante el rápido ascenso de las aguas.
Asimismo, el incremento del vertimiento de varias presas en Granma obligó a evacuar a residentes en zonas bajas del municipio de Yara, debido a las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de los cauces.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Granma y Holguín
¿Qué daños han causado las recientes lluvias en Granma y Holguín?
Las intensas lluvias han provocado inundaciones y daños en infraestructuras como puentes y comunidades. En Granma, los puentes de El Sordo y Guamá en el municipio de Guisa han sufrido daños adicionales, y la comunidad Las Caobas en Yara está inundada. En Holguín, las lluvias han causado crecidas en los ríos, afectando el suministro de agua y llevando a evacuaciones en zonas bajas.
¿Cómo está afectando el desbordamiento de ríos a la población de Holguín?
El desbordamiento de los ríos Sagua y Cabañas ha obligado a evacuar a cientos de familias en Sagua de Tánamo y Moa. Las inundaciones han cubierto viviendas y vías principales, dejando a la población en alto riesgo y obligando a las autoridades a realizar evacuaciones urgentes para proteger a los residentes de áreas bajas.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar las inundaciones en Granma y Holguín?
Las autoridades han organizado evacuaciones y emitido alertas para evitar tragedias mayores. Brigadas de rescate y personal del Consejo de Defensa trabajan para asistir a los afectados, mientras que se monitorean constantemente los embalses y ríos para prevenir desbordamientos adicionales debido a las lluvias persistentes.
¿Cuál es la situación actual de los embalses en Granma y Holguín?
Los embalses en ambas provincias están siendo monitoreados de cerca debido a las intensas lluvias. En Granma, las presas Paso Malo y Bueycito están vertiendo agua, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas aledañas. En Holguín, los embalses se mantienen en buen estado técnico, pero se monitorean para evitar posibles desbordamientos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.