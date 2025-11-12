Evacuaciones urgentes en Holguín por la crecida de dos ríos

Las fuertes lluvias que han azotado la región oriental de Cuba días después del paso del huracán Melissa provocaron nuevas crecidas de los ríos Sagua y Cabañas.

Ello obligó a evacuar de urgencia a cientos de familias en los municipios de Sagua de Tánamo y Moa, dos de las zonas más golpeadas por el reciente evento meteorológico.

Según reportes locales, las autoridades locales ordenaron el desalojo inmediato de los vecinos de las zonas bajas ante el rápido ascenso de las aguas.

En Sagua de Tánamo, las inundaciones volvieron a afectar comunidades que aún no se recuperaban de los destrozos causados por Melissa días atrás.

"Se le indica a toda la población proceder a la inmediata evacuación", advirtió la periodista Yulianela Barzaga Gómez, de Radio Ecos de Sagua, quien relató cómo el aviso se difundió casa por casa para evitar una tragedia.

En Moa, el panorama fue similar.

Lo más leído hoy:

El director de la emisora La Voz del Níquel, Camilo Velazco Petittón, confirmó la evacuación de los vecinos del barrio ECRIN debido a la crecida del río Cabañas, que sobrepasó su cauce habitual más de tres metros.

Captura de Facebook / Camilo Velazco Petittón

Más de 260 personas fueron trasladadas a lugares seguros, mientras efectivos del Ministerio del Interior, personal del Consejo de Defensa y brigadas de rescate participaron en el traslado hacia el centro de protección ubicado en el Preuniversitario Ñico López.

"Se mantiene una estrecha vigilancia en el Rio Cabañas de Moa, a punto de rebasar el puente que da acceso a la fábrica Pedro Sotto Alba", precisó en Facebook.

Captura de Facebook / Camilo Velazco Petittón

Las lluvias registradas en la zona -más de 116 milímetros en la Derivadora Moa- obligaron a abrir compuertas para aliviar los embalses y evitar daños mayores, según explicó en Facebook la periodista Yulieska Hernández García.

Captura de Facebook / Yulieska Hernández García

"El río, lento pero indetenible, sigue subiendo su nivel. En el puente de acceso a la fábrica Comandante Pedro Sotto Alba ya estaba rozando la acera. Y ya no hay paso por el antiguo Sector Militar", describió la comunicadora en otro post.

Captura de Facebook / Yulieska Hernández García

Los damnificados por el huracán Melissa enfrentan ahora nuevas pérdidas, con casas y cultivos dañados y sin recursos para recuperar lo poco que tenían.

Así reconoció la periodista Yulianela Barzaga Gomez, quien reveló que el río Sagua volvió a crecer el martes por la noche e inundó las zonas bajas que aun no se han recuperado totalmente del paso del huracán Melisa.

"Los niveles de agua no fueron tan altos como la creciente anterior pero si llegaron a penetrar en varias viviendas. Junto al CDM, vecinos, y amigos en redes sociales se logró avisar de manera rápida a los pobladores (más de 2,500) que efectuaron la autoevacuación protegiendo por encima de todo sus vidas", dijo en Facebook.

Actualización sobre presas y ríos en Yara

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de Yara informó que la situación hidráulica en el municipio se mantiene bajo estricto monitoreo ante las lluvias intermitentes que afectan la región.

La presa Paso Malo ha reducido su vertimiento a 125 m³/s, mientras que la presa Bueycito presenta un flujo de 107,7 m³/s y el río Yao registra 100 m³/s.

Captura de Facebook / Presidente Ampp Yara

Las autoridades aseguran que, por el momento, no existe riesgo de inundación, aunque se mantiene la vigilancia constante.

Según el dirigente, horas antes el vertimiento de la presa Paso Malo alcanzó los 201 m³/s.

Las lluvias en las montañas continuaban afectando el crecimiento del río Buey, especialmente en Buey Arriba, donde se reportaron lluvias intensas y un aumento en la afluencia del río Yao que generó un golpe de agua hacia la localidad de Lawten.

Captura de Facebook / Presidente Ampp Yara

Se han emitido medidas preventivas dirigidas a la población: mantenerse informados por los canales oficiales, evitar acercarse a ríos, presas y zonas bajas, proteger documentos y pertenencias importantes, y garantizar la seguridad de niños, ancianos y familias vulnerables.

Pese a la rápida actuación de los vecinos y voluntarios, la situación pone nuevamente en evidencia el grave deterioro de la infraestructura del país y la fragilidad de las comunidades cubanas ante los desastres naturales.

En Cuba, donde los salarios son insuficientes y los materiales de construcción escasean, cada fenómeno meteorológico se convierte en una catástrofe prolongada.

Aunque las autoridades locales aseguran que “nadie quedará desamparado”, la realidad en las comunidades afectadas refleja otra cosa: familias enteras sin techo, bienes perdidos y una población exhausta que sobrevive más por solidaridad entre vecinos que por respuesta institucional.

Mientras tanto, el Consejo de Defensa mantiene la "fase de vigilancia" en varios municipios del oriente cubano, ante el riesgo de nuevas crecidas por la persistencia de las lluvias.

En redes sociales, periodistas locales han pedido disciplina y precaución, pero también han dejado ver el agotamiento y la desesperanza de la gente, que, una vez más, enfrenta el desastre prácticamente sola.