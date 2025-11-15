Maduro pide al pueblo de EE.UU. que pare "la mano enloquecida de quien ordena bombardear"

Vídeos relacionados:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Estados Unidos a detener “la mano enloquecida de quien ordena bombardear”, en referencia a lo que considera una amenaza militar por parte del gobierno de Donald Trump.

Maduro realizó estas declaraciones durante un encuentro con juristas internacionales en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), luego de que se anunciara la operación estadounidense “Southern Spear” (Lanza del Sur) en el mar Caribe.

El mandatario denunció los movimientos navales y aéreos de EE.UU. cerca de las costas venezolanas, que el gobierno norteamericano asegura forman parte de su lucha contra el narcotráfico, informó la agencia EFE.

“Es al pueblo de los Estados Unidos a quien me dirijo en este momento: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. Detengan la guerra, no a la guerra”, expresó Maduro ante los presentes.

El mandatario pidió a los ciudadanos estadounidenses “” para evitar “una tragedia para toda América”, e hizo un llamado a la paz continental.

“¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz”, añadió el líder chavista.

Las declaraciones de Maduro se producen un día después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara la operación militar “Southern Spear”, supuestamente enfocada en combatir el tráfico de drogas en el Caribe y América Latina.

En un mensaje publicado en la red social X, Hegseth explicó que el operativo será liderado por un grupo de trabajo conjunto bajo el Comando Sur de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles específicos.

También el viernes, el presidente Donald Trump afirmó que ya tiene tomada una decisión respecto a posibles acciones militares contra Venezuela, aunque se negó a dar detalles sobre los próximos pasos.

Fuentes cercanas al Pentágono sugieren que la operación incluiría un amplio despliegue naval y aéreo cerca de aguas venezolanas, en línea con la estrategia aprobada por Trump desde agosto pasado.

Maduro, sin mencionar directamente la operación, afirmó que Venezuela defiende su soberanía y su derecho a la paz, y anunció que se establecerá un plan de acción junto a juristas internacionales para presentar “demandas y acciones ante organismos internacionales” contra las medidas estadounidenses.

En otro acto celebrado en el Palacio de Miraflores, Maduro dirigió un mensaje a los creyentes de Estados Unidos, a quienes pidió “tocar las campanas de la paz y no los tambores de la guerra”.

“Lanzamos nuestro mensaje desde Venezuela a los cristianos de Estados Unidos y de nuestra América, para que llevemos el estandarte de la paz, la armonía, el perdón y la misericordia grande del Señor”, dijo el mandatario durante una jornada de oración transmitida por VTV.

En la ceremonia estuvieron presentes Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente y vicepresidente de Asuntos Religiosos del PSUV, y representantes de diversas iglesias cristianas.

El líder venezolano insistió en que su país “no busca la confrontación”, sino defender su independencia frente a las “amenazas imperiales”.