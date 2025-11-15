Baracoa vuelve a inundarse: Crecida del río Miel deja zonas bajo el agua y vecinos desesperados

Las intensas lluvias que azotan desde la madrugada de este sábado a la ciudad de Baracoa, en Guantánamo, provocaron una nueva crecida del río Miel, dejando bajo el agua varias zonas bajas de la localidad y reavivando el temor de los vecinos a otro desastre como los ocurridos en años anteriores.

De acuerdo con reportes ciudadanos compartidos por la página Primada Visión, los barrios más afectados son Bohorque (calles 7 y 9), Cabacú (calles 13 y 15), el Reparto Dap, Dos Caminos, la zona del Combinado Cárnico (Matadero) y Vega Larga.

Captura de pantalla Facebook / Primada Visión

Las imágenes enviadas por usuarios muestran viviendas anegadas, calles convertidas en ríos y familias intentando resguardar sus pertenencias en las partes altas de las viviendas.

“La situación en la Calle 7 de Bohorque continúa crítica”, advirtió la publicación local en Facebook, acompañada de fotos que confirman el avance de las aguas en esa zona. Los residentes denuncian que no han recibido apoyo inmediato de las autoridades y que la crecida sorprendió a muchos sin un plan de evacuación.

Captura de pantalla Facebook / Primada Visión

Lo más leído hoy:

Baracoa, conocida como la “Primada de Cuba”, ha sido una de las regiones más golpeadas por las lluvias en los últimos años. Comunidades como Boca de Miel permanecen prácticamente aisladas, con caminos destruidos, falta de electricidad y servicios básicos inestables.

Las promesas oficiales de reparación y mejoramiento de infraestructura no se han cumplido, y los pobladores continúan viviendo con el temor constante de que las lluvias los dejen incomunicados nuevamente.

Ante la emergencia, medios locales recomiendan evacuar de inmediato las zonas anegadas, desconectar la electricidad y no caminar por el agua corriente, que puede ocultar escombros o tener una corriente peligrosa.

Mientras tanto, los vecinos exigen acciones concretas del gobierno para prevenir futuras inundaciones y garantizar la seguridad de quienes siguen viviendo en áreas vulnerables, una demanda que lleva años siendo ignorada por el régimen.