Alayo y Díaz mantienen el invicto en Australia y avanzan en el Mundial de voleibol de playa

La dupla cubana de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo extendió su paso perfecto en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Adelaida 2025, al conseguir su segundo triunfo consecutivo en el grupo F y asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo.
De acuerdo con el sitio especializado CubanSp1ke en Facebook, los cubanos dominaron con autoridad a los neozelandeses Brad Fuller y Ben O’Dea, a quienes derrotaron 2-0 con parciales de 21-16 y 21-10. El resultado dejó sin victorias a los oceánicos, que venían de caer en su debut ante los portugueses Joao Pedrosa y Hugo Campos.
Díaz y Alayo, dirigidos por Francisco Álvarez Cutiño, mostraron solidez en todos los fundamentos: superaron a sus rivales en ataque (21-20), bloqueo (3-0) y servicio (3-2), y apenas cometieron cuatro errores no forzados, frente a los 15 de la dupla neozelandesa. En el plano individual, Alayo aportó 17 puntos y Díaz sumó 10, aunque el máximo anotador del encuentro fue O’Dea, con 18.
El equipo cubano había debutado sin contratiempos con un contundente 2-0 (21-11, 21-6) ante Benín, por lo que lidera su grupo con balance de 2-0, igual que Portugal, plantel con el que disputará el primer lugar del apartado F, detalló JIT.
Buena imagen de la segunda dupla cubana
La otra pareja antillana, integrada por Damián Gómez y Eblis Veranes, volvió a dejar una buena impresión pese a sufrir su segunda derrota del torneo. Los cubanos se inclinaron 2-1 (19-21, 21-15, 15-9) ante los austriacos Timo Hammarberg y Tim Berger, número 12 del ranking mundial.
Gómez y Veranes lograron arrancar un set a los europeos y sumaron una unidad valiosa en el grupo J, resultado que confirma su capacidad para competir frente a rivales de mayor nivel. Este domingo enfrentarán a los suizos Yves Haussener y Julian Friedli (puesto 32 del ranking universal), en un duelo clave para sus aspiraciones.
Choque de invictos por el liderazgo del grupo F
Por su parte, Díaz y Alayo disputarán este domingo, sobre las 9:30 p.m. (hora de Cuba), un choque de invictos contra los portugueses, un duelo que definirá al líder del grupo F. Cuban Spike recuerda que el duelo particular entre ambos dúos está empatado 1-1, por lo que se espera un enfrentamiento parejo y de alta exigencia.
Los cubanos llegan con confianza, ritmo competitivo y un rendimiento ascendente, lo que mantiene vivas sus opciones de avanzar a las rondas decisivas y mejorar su ya destacada temporada internacional.
