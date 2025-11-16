¿Influyó el anuncio del régimen sobre el “mercado cambiario oficial” en la bajada del dólar informal?

Vídeos relacionados:

El retroceso del dólar en el mercado informal cubano este domingo, tras una semana completa de alzas, llega justo un día después de que el régimen anunciara que “crea las condiciones” para establecer “un mercado cambiario oficial ordenado, transparente y funcional”.

La coincidencia temporal ha abierto la pregunta inevitable: ¿Tuvo peso ese anuncio en la cotización que refleja el medio independiente El Toque, o se trata de un ajuste normal del mercado informal?

Un descenso leve, en un contexto de tensión política

El dólar bajó de 470 a 460 pesos cubanos (CUP) este domingo, mientras el euro se mantuvo en 500 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) subió a 220 CUP.

Se trata de un ajuste leve, pero simbólicamente relevante tras siete días consecutivos de subidas que habían consolidado el repunte del billete verde.

El movimiento coincide con el nuevo discurso oficial del Banco Central de Cuba (BCC), que intenta reinstalar la narrativa del control estatal sobre el tipo de cambio, justo cuando el mercado informal —medido por El Toque— se ha convertido en el principal referente real de la economía cubana.

¿Reacción del mercado o manipulación de expectativas?

Algunos economistas consultados por CiberCuba consideran que el anuncio del BCC pudo generar un leve efecto psicológico entre los operadores informales, produciendo una pausa temporal en la escalada del dólar.

No obstante, advierten que sin liquidez en divisas y sin confianza pública, ningún mercado oficial podrá sostenerse más allá del papel.

“El régimen intenta proyectar autoridad, pero el mercado informal no responde a discursos, sino a la oferta y la demanda real”, comentó un economista a esta redacción.

Otros analistas apuntan a que la coincidencia es más política que económica, y que el descenso del domingo refleja una corrección natural tras una semana de especulación al alza.

El Toque, blanco del régimen

El anuncio del supuesto mercado oficial llega además en medio de una ofensiva coordinada del régimen contra El Toque, acusado de “manipular” la tasa informal y de “agredir la soberanía financiera” del país.

Paradójicamente, su Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi) es la única referencia confiable para millones de cubanos y empresas privadas dentro y fuera de la isla.

El discurso oficial no frena la realidad

Por ahora, la bajada del dólar parece una pausa más que un cambio de tendencia.

Sin medidas reales, sin divisas y con la confianza pública en mínimos, el anuncio del régimen difícilmente influirá de forma sostenida en el comportamiento del mercado informal.

En la práctica, los cubanos seguirán acudiendo a las redes, a los grupos de mensajería y a las cifras de El Toque para saber cuánto vale realmente su dinero.