Basura de hospital materno indigna a vecinos en La Habana

Un charco de sangre corriendo por la entrada de una casa en La Habana. Esa es la escena que despertó a una vecina habanera este fin de semana y que, horrorizada, decidió grabar y denunciar en redes sociales.

El video, compartido inicialmente por la usuaria Yusimí Manso y replicado por varias cuentas, muestra restos orgánicos, sangre fresca y tanques de basura destapados a pocos metros de un hospital materno, en una estampa que vuelve a exponer el deterioro sanitario que vive Cuba.

“Mira qué clase de charco de sangre… corre la sangre y sigue, y sigue”, narra la mujer mientras enfoca el residuo biológico que se desliza por el suelo hasta llegar a la puerta de su vivienda.

“La peste que se mete aquí es horrible… dejan toda la cochinará aquí tirada”, añade entre indignación y asco, al mostrar los contenedores repletos de basura hospitalaria y sin tapa.

La vecina asegura que los desechos fueron arrojados allí por trabajadores del propio hospital materno cercano, y que es habitual que los contenedores permanezcan abiertos, rebosados y sin control.

“Ni al director le importa ni a ningún trabajador”, lamenta mientras insiste en que toda la cuadra sufre las consecuencias del hedor y la insalubridad.

Lo más leído hoy:

Una denuncia que se repite en hospitales de todo el país

Aunque la escena es alarmante, no es un hecho aislado. Las denuncias por basura acumulada, sangre, restos médicos y condiciones antihigiénicas en centros asistenciales cubanos se han vuelto cada vez más frecuentes.

En agosto de 2025, vecinos de Güines denunciaron que en el Hospital Materno Infantil Manuel Piti Fajardo la basura permaneció casi un mes sin recogerse. Contenedores desbordados, podredumbre, moscas y olores nauseabundos rodeaban un centro donde ingresan embarazadas y recién nacidos.

Una vecina del municipio resumió entonces el sentir general: “No hay nada… ni una sábana. Los baños son una asquerosidad. ¿Qué salud pública puede garantizar un sistema que ni siquiera recoge la basura de sus hospitales?”.

Lo mismo ocurrió en el hospital Hermanos Ameijeiras, donde un vertedero improvisado de basura doméstica, escombros y restos en descomposición se extiendió a pocos pasos de una de las instituciones médicas más importantes del país.

Un creador de contenido lo describió, con amarga ironía, como una “incubadora de patógenos”, un peligro para pacientes y transeúntes.

Estas denuncias se producen en un contexto en el que el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ha reconocido una crisis estructural sin precedentes: apenas un 30% de cobertura del cuadro básico de medicamentos y un deterioro generalizado de la infraestructura hospitalaria.