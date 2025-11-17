Basura de hospital materno indigna a vecinos en La Habana

Un charco de sangre corriendo por la entrada de una casa en La Habana. Esa es la escena que despertó a una vecina habanera este fin de semana y que, horrorizada, decidió grabar y denunciar en redes sociales.
El video, compartido inicialmente por la usuaria Yusimí Manso y replicado por varias cuentas, muestra restos orgánicos, sangre fresca y tanques de basura destapados a pocos metros de un hospital materno, en una estampa que vuelve a exponer el deterioro sanitario que vive Cuba.
“Mira qué clase de charco de sangre… corre la sangre y sigue, y sigue”, narra la mujer mientras enfoca el residuo biológico que se desliza por el suelo hasta llegar a la puerta de su vivienda.
“La peste que se mete aquí es horrible… dejan toda la cochinará aquí tirada”, añade entre indignación y asco, al mostrar los contenedores repletos de basura hospitalaria y sin tapa.
La vecina asegura que los desechos fueron arrojados allí por trabajadores del propio hospital materno cercano, y que es habitual que los contenedores permanezcan abiertos, rebosados y sin control.
“Ni al director le importa ni a ningún trabajador”, lamenta mientras insiste en que toda la cuadra sufre las consecuencias del hedor y la insalubridad.
Lo más leído hoy:
Una denuncia que se repite en hospitales de todo el país
Aunque la escena es alarmante, no es un hecho aislado. Las denuncias por basura acumulada, sangre, restos médicos y condiciones antihigiénicas en centros asistenciales cubanos se han vuelto cada vez más frecuentes.
En agosto de 2025, vecinos de Güines denunciaron que en el Hospital Materno Infantil Manuel Piti Fajardo la basura permaneció casi un mes sin recogerse. Contenedores desbordados, podredumbre, moscas y olores nauseabundos rodeaban un centro donde ingresan embarazadas y recién nacidos.
Una vecina del municipio resumió entonces el sentir general: “No hay nada… ni una sábana. Los baños son una asquerosidad. ¿Qué salud pública puede garantizar un sistema que ni siquiera recoge la basura de sus hospitales?”.
Lo mismo ocurrió en el hospital Hermanos Ameijeiras, donde un vertedero improvisado de basura doméstica, escombros y restos en descomposición se extiendió a pocos pasos de una de las instituciones médicas más importantes del país.
Un creador de contenido lo describió, con amarga ironía, como una “incubadora de patógenos”, un peligro para pacientes y transeúntes.
Estas denuncias se producen en un contexto en el que el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ha reconocido una crisis estructural sin precedentes: apenas un 30% de cobertura del cuadro básico de medicamentos y un deterioro generalizado de la infraestructura hospitalaria.
Preguntas frecuentes sobre el estado sanitario en hospitales de Cuba
¿Cuál es la situación actual de los hospitales en Cuba en términos de higiene y gestión de residuos?
La situación de los hospitales en Cuba es crítica, con frecuentes denuncias de condiciones insalubres, acumulación de basura y falta de gestión adecuada de residuos, lo que pone en riesgo la salud de pacientes y personal médico. Casos como el del hospital Hermanos Ameijeiras y el hospital materno de Güines reflejan un patrón de deterioro en las instalaciones médicas de la isla.
¿Qué consecuencias tiene la acumulación de basura cerca de hospitales para la salud pública en Cuba?
La acumulación de basura cerca de hospitales representa un grave riesgo para la salud pública, ya que facilita la proliferación de vectores de enfermedades y genera focos de insalubridad. Esto aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias y afecta directamente a pacientes, trabajadores y vecinos de las zonas afectadas.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante las denuncias de insalubridad en hospitales?
A pesar de las múltiples denuncias, la respuesta del gobierno cubano ha sido insuficiente, con falta de acciones concretas para solucionar la crisis sanitaria. Aunque se han anunciado medidas de limpieza y gestión de residuos, la falta de recursos y la ineficacia administrativa han impedido mejoras significativas en las condiciones hospitalarias.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de las condiciones hospitalarias en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para denunciar las condiciones insalubres y el deterioro de los servicios hospitalarios en Cuba. Ciudadanos y periodistas independientes utilizan estas plataformas para exponer la realidad del sistema de salud, generando conciencia y presión social tanto dentro como fuera del país.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.