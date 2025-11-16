¿Cómo terminó deportado un veterano de guerra en EE.UU. con Corazón Púrpura e hijo de exiliados cubanos?

José Barco, veterano condecorado con Corazón Púrpura, y agentes de HSI, la agencia que finalmente ejecutó su deportación.

La deportación del sargento José Barco-Chirino, de 39 años y veterano de Iraq, herido en combate, condecorado con el Corazón Púrpura e hijo de exiliados cubanos, ha desatado una ola de preguntas, pero también indignación en Arizona y más allá.

El caso, ya ampliamente mediatizado, expone las fallas de un sistema migratorio que terminó expulsando del país a alguien que luchó por él. Y al mismo tiempo resalta la pregunta: ¿cómo es posible que un hombre al que EE.UU. reconoció como héroe haya terminado deportado de madrugada?

Datos obtenidos de Telemundo Arizona y Conecta Arizona, junto con testimonios de veteranos y activistas, ayudan a reconstruir cómo un excombatiente terminó atrapado en un proceso que sus propios abogados describen como “inhumano”.

Un niño exiliado, un soldado herido, un expediente extraviado

José Barco llegó a Estados Unidos con solo cuatro años, después de que su familia llegara legalmente a Estados Unidos desde Venezuela. Antes, sus parientes habían huido de Cuba después de que su padre, preso político, fuera exiliado. Creció, estudió y se alistó en el ejército a los 17.

En Iraq participó en dos despliegues y, en uno de ellos, rescató a dos compañeros atrapados bajo un Humvee en llamas. Aquella acción le costó quemaduras graves y una lesión cerebral traumática. El país le otorgó el Corazón Púrpura, una condecoración militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se otorga a los miembros heridos o muertos en combate contra fuerzas enemigas.

Pero cuando intentó solicitar la ciudadanía en 2006, desde la zona de guerra, sus documentos se perdieron. Según relató el veterano Ricardo Reyes, de Vets Forward, “su comandante incluso envió una carta certificando que entregó los formularios. ICE respondió que los habían extraviado”. Años después intentó regularizarse otra vez, sin éxito.

La vida de Barco se fracturó tras regresar del combate. Insomnio, episodios de estrés postraumático, pesadillas y un deterioro emocional no tratado desembocaron en un incidente trágico en 2008, cuando disparó en medio de un altercado y una bala hirió a una joven embarazada. Fue condenado por intento de homicidio y pasó quince años en prisión.

El día de su liberación, el 21 de enero de 2025, ICE ya lo esperaba.

Cómo terminó en manos de ICE otra vez

Los abogados de Barco aseguran que el veterano cayó en un limbo migratorio que lo empujó a la deportación. Telemundo Arizona reportó que “dejó de pelear su caso migratorio por la profunda frustración de permanecer detenido bajo condiciones inhumanas”. Llegó a decirle a su equipo legal que prefería “regresar a la guerra antes que seguir enfrentándose al sistema migratorio”.

ICE trató primero de deportarlo a Venezuela, pero el país lo rechazó. Funcionarios dudaron de su partida de nacimiento y dijeron que “no sonaba venezolano”.

Su familia temía que, por su origen cubano y la historia de persecución contra su padre exiliado, tampoco Cuba fuera una opción segura. Aun así, ICE insistió.

Mientras tanto, Barco describía su desesperación desde un centro de detención en Texas: “Mi servicio, mi sacrificio, mi derramamiento de sangre no importaron. Soy básicamente un hombre sin país”, dijo a CNN.

Protestas, presión y un país que “deja atrás a sus guerreros”

Su deportación provocó protestas inmediatas en Phoenix. Veteranos, activistas y legisladores se reunieron frente a ICE para exigir una investigación y detener las expulsiones de excombatientes.

“Es un golpe para todos los veteranos cuando uno solo es deportado. Cuando la nación abandona a sus guerreros, socava los valores mismos que juramos defender”, dijo Reyes durante la manifestación organizada por Conecta Arizona. Agregó que Barco temía por su vida y que “hasta ahora no sabemos a qué país fue trasladado”.

La activista y exlegisladora Raquel Terán fue más directa: “Un veterano con Corazón Púrpura fue deportado hoy a las cuatro de la mañana. Este país no puede darse el lujo de traicionar a quienes dieron todo por él”.

Legisladores locales también apuntaron al deterioro del sistema migratorio bajo la administración Trump, que eliminó mecanismos de protección para excombatientes. “Cuando América necesitó a José, él estuvo allí. Ahora que él necesita a su país, le dan la espalda. Eso no es justicia”, denunció el representante César Aguilar.

Tras su expulsión, ICE aseguró que había sido llevado a Nogales, México. Pero su familia dice no tener confirmación real. Activistas afirman que pudo haber sido trasladado a otro punto fronterizo o incluso a un tercer país. Funcionarios de ICE en Arizona se han negado a dar detalles, alegando protocolos internos.