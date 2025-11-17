Patrulla Fronteriza de EE.UU. detiene en Oregón a cubano buscado por delitos violentos

Un ciudadano cubano, acusado de agresión y comisión de un delito grave con armas, fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) en la ciudad de Portland, en Oregón, y está en proceso de deportación.

El anuncio lo hizo el jefe de la Patrulla, Michael W. Banks, en un post en la cuenta oficial de la agencia en la red social X, acompañado de un video de la detención del inmigrante por agentes encapuchados y fuertemente armados.

Banks informó que el “peligroso” ciudadano cubano fue arrestado el pasado 21 de octubre, por el Grupo de Operaciones Especiales de la USBP, en la ciudad del noroeste de EE.UU., pero no reveló su nombre ni su estatus migratorio.

Precisó que el hombre era buscado por agresión con agravantes con arma y un cargo por delito grave con armas. “Los trámites de deportación ya están en marcha”, recalcó.

La publicación comienza parafraseando el inicio del tema principal de una serie estadounidense de los años 90, El Príncipe de Bel-Air, protagonizada por Will Smith, además de usar en el video una estrofa de la canción, de la cual también es autor e intérprete el famoso artista.

“Esta es la historia de cómo… ¡la vida de este delincuente dio un vuelco total!”, escribió Banks, refiriéndose con sarcasmo a la captura e inminente expulsión del cubano.

La Patrulla Fronteriza no dio otros detalles sobre este arresto.

El caso se suma a las numerosas detenciones de migrantes indocumentados de Cuba en los últimos meses, enmarcadas en la intensa ofensiva que llevan a cabo las agencias migratorias -lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)- y fuerzas del orden en todos los estados de la unión, como parte de la política migratoria implantada desde enero por la administración de Donald Trump.

En las últimas semanas han trascendido numerosos arrestos de cubanos con estatus migratorio irregular, entre los cuales, varios tienen en su haber múltiples antecedentes penales por delitos graves.

En el primer caso figuran cubanos con estatus migratorio I-220A que, pese a haber cumplido con todas sus obligaciones migratorias y no poseer antecedentes delictivos, fueron detenidos por ICE y serán deportados, una medida que sus familiares y abogados consideran arbitraria e injusta.

Pero también han sido arrestados decenas de cubanos con condenas penales o acusados por crímenes graves, muchos de ellos considerados por las autoridades federales una amenaza para la seguridad pública y clasificados como “lo peor de lo peor”, un ranking de los delincuentes extranjeros más peligrosos en el país.

Esta semana fueron presentados varios cubanos entre los 230 detenidos en la “Operación DirtBag” de ICE en el estado de Florida, enfocada principalmente a identificar y capturar a delincuentes sexuales.

ICE ha escalado su ofensiva para retirar de las comunidades a migrantes ilegales con historial criminal en suelo estadounidense. La agencia ha reiterado como una prioridad el arresto de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad pública nacional y su deportación definitiva del país.

Sin embargo, la expulsión de ciudadanos cubanos suele tornarse un proceso complejo y prolongado, debido a la negativa del gobierno de Cuba a recibir a personas con historial delictivo que hayan permanecido fuera del país desde antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos tienen órdenes finales de deportación, pero la renuencia del régimen de La Habana a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.

Por tal razón, cubanos con amplios prontuarios delictivos y órdenes definitivas de deportación han sido enviados a terceros países, aun cuando no tienen ningún vínculo personal con estos y corren riesgo de tortura o muerte, como han denunciado organizaciones de derechos humanos y juristas.

Al menos cuatro cubanos han sido deportados a países de África, como Sudán del Sur, el Reino de Esuatini y Ruanda, mientras que otros fueron trasladados a México.

Entretanto, continúan realizándose cada mes los vuelos de deportación desde EE.UU. de ciudadanos aceptados por el gobierno de la isla, en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

La más reciente operación aérea de devolución de migrantes se reportó el 6 de noviembre, cuando 232 fueron retornados a Cuba. Con ellos, suman 1,231 las personas deportadas por la administración Trump en 2025, una cifra que supera con creces el total registrado (978) por el gobierno del presidente Joe Biden desde que se reanudaron los vuelos de deportación de ICE en abril de 2023.