Relatora Gina Romero desmiente al régimen cubano frente a sus diplomáticos en la ONU

Para Romero, la ley dificulta, si no impide, la posibilidad real de la libertad de asociación en Cuba

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, desmintió públicamente la narrativa del régimen cubano al señalar que la Ley No.54 de Asociaciones restringe gravemente ese derecho fundamental en la isla.

En respuesta directa a la intervención del representante cubano ante la ONU, Romero afirmó durante una de las sesiones del órgano de las Naciones Unidas que “la Ley 54 tiene ya más de 40 años” y debería revisarse porque “dificulta, si no impide, la posibilidad real de la libertad de asociación”.

La funcionaria subrayó que la norma, que data de 1985, limita la existencia de múltiples asociaciones para un mismo tema, algo que “no tiene sentido” en una sociedad civil diversa.

La observación alude específicamente al artículo 8, inciso d, de la Ley 54/1985, que permite negar el registro de una organización por la existencia de otra con fines similares, un mecanismo que, según organismos internacionales, el Estado cubano utiliza para mantener el control total sobre la vida cívica y política.

En contraste, el representante del régimen defendió que “la sociedad civil en Cuba juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida política y social”, incluyendo la participación en procesos legislativos y consultas populares.

“¿De qué vida política habla si, por norma constitucional, solo puede existir un partido, el Partido Comunista, que domina todos los ámbitos del Estado y la sociedad? ¿De qué derechos humanos habla si en Cuba no existen organizaciones de derechos humanos, ni siquiera una Estatal?”, se preguntó la organización independiente de derechos humanos Ciudadanía y Libertad difundió a través de su perfil en X los videos de ambas intervenciones.

Al mismo tiempo enfatizó que pocas veces un mecanismo de Naciones Unidas había expuesto con tanta claridad las restricciones estructurales que impiden el ejercicio de derechos fundamentales en Cuba.

La delegación del régimen “que por más de seis décadas ha hecho de la mentira su ministerio, volvió a superarse”, ironizó el grupo, calificando la respuesta de Romero como un gesto valiente frente a la propaganda oficial.

Asimismo preguntó: “¿De qué participación democrática habla si solo se admite la militancia comunista y, dentro de ella, no hay más opción que la obediencia a la élite castrista?”

De acuerdo con Ciudadanía y Libertad, Cuba es un país “donde los cubanos mueren por la ineficiencia y el desprecio de un régimen con las arcas llenas que miente, mata y tortura con impunidad”.

Ciudadanía y Libertad nació en 2024, en vísperas del tercer aniversario del estallido popular del 11 de julio de 2021, con el objetivo de defender los derechos de asociación, reunión y participación en Cuba y promover la participación activa de los ciudadanos para transformar su realidad.

En mayo de 2025, la organización independiente lanzó oficialmente su informe jurídico “El derecho de asociación en Cuba: arquitectura legal de la represión”.

La investigación expone cómo el régimen cubano ha diseñado un marco legal que impide la existencia de organizaciones independientes, criminaliza su desarrollo y subordina las asociaciones al control ideológico del Partido Comunista.

Asimismo, revisa las leyes cubanas, desde la No. 54/1985 hasta el Código Penal de 2022, pasando por las leyes 88/1999 y 80/1996, que criminalizan el derecho de asociación.

Entre los principales hallazgos de este informe sus autoras enumeran cómo las normativas impiden la pluralidad o criminalizan el financiamiento internacional.

Para los promotores de los derechos humanos y sociales, resulta decisiva la adecuación de la ley a los nuevos tiempos de la Ley de Asociaciones, que califican de “limitada”, “obsoleta” y “burocrática”.