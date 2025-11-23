Dos ladrones encapuchados irrumpen en casa de magnate inmobiliario de Miami-Dade con la familia dentro

Dos personas enmascaradas y vestidas de negro irrumpieron durante la madrugada del viernes en la vivienda del empresario Bobby Suárez, ubicada en el noroeste de Miami-Dade.

El reconocido magnate inmobiliario, conocido por su campaña “Véndele a Bobby”, dormía junto a su esposa e hijos cuando los intrusos entraron sin forzar la puerta y permanecieron dentro por casi media hora.

“Nos dimos cuenta que a las tres de la mañana entraron dos hombres vestidos de negro con máscaras y entraron a robarnos la casa. No sé cómo entraron, en menos de cinco minutos estaban dentro. No sé si tenían copia de la llave, pero pudieron entrar sin dañar la puerta”, explicó Suárez en declaraciones a Univision.

Un robo ejecutado con frialdad y precisión

Las cámaras de seguridad de la casa captaron a los delincuentes mientras revisaban cajones, caminaban tranquilamente por las estancias y sustraían objetos de valor.

“Estuvieron en mi casa durante 28 minutos”, contó Suárez a la prensa local, aún sorprendido por la calma con la que actuaron.

Uno de ellos, incluso, llevaba chancletas puestas, detalló.

Lo más leído hoy:

Se llevaron un Porsche, carteras y artículos de lujo.

Pero más allá de las pérdidas materiales, el momento que más perturbó a la familia fue otro.

“Lo peor es que entraron en la habitación de mi hija”, reveló Suárez.

La intrusión hasta ese punto íntimo de la vivienda ha dejado secuelas emocionales que el empresario no oculta.

“Me siento vulnerado, estamos en peligro, ¿sabes? Mis hijos ya no quieren dormir aquí, mi esposa está traumatizada”, dijo.

“Si fueron capaces de hacer eso, ¿serían capaces de matarnos?”, se preguntó con angustia.

Sin señales de entrada forzada

Uno de los elementos que más inquietan a la familia y a los investigadores es que no hubo señales de entrada forzada.

La puerta no fue violentada, lo que hace sospechar que los ladrones usaron una llave o algún método sofisticado para ingresar sin dejar rastro.

Esta posibilidad ha disparado las alarmas sobre la planificación detrás del crimen.

Investigación en curso y llamado a la ciudadanía

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade continúa investigando el caso y solicita a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad podrían ser clave para identificar a los autores.

Hasta el momento, no hay detenidos y el Porsche robado no ha sido recuperado.

El caso ha generado preocupación en la comunidad, especialmente por la sensación de indefensión que transmite: ni una vivienda segura, en un barrio residencial, ni un sistema de videovigilancia impidieron que los delincuentes actuaran con total tranquilidad mientras una familia dormía.

“Esto fue otro nivel”, concluyó Bobby Suárez, convencido de que lo ocurrido no fue un robo cualquiera, sino una violación profunda de su espacio más personal.