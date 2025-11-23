Otro cubano detenido en Tocumen, Panamá: Llevaba 10 mil dólares escondidos en los jeans

Un nuevo caso de dinero no declarado por un viajero cubano volvió a encender las alarmas en Panamá.

Esta vez, inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 10,100 dólares escondidos dentro de un pantalón jeans a un pasajero procedente de La Habana que llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, según informó la propia institución en Facebook.

El viajero, cuyo nombre no ha trascendido, omitió en la Declaración Jurada que cargaba efectivo por encima del límite legal permitido (10 mil balboas, lo que equivale a 10 mil dólares).

Durante los controles de rutina, los inspectores detectaron inconsistencias en la información y procedieron a una revisión secundaria del equipaje, donde apareció el dinero oculto. Como dicta el protocolo, el caso fue notificado al Ministerio Público para los trámites correspondientes.

El medio panameño Mi Diario también reportó el incidente y precisó que el dinero estaba “meticulosamente guardado” dentro de un pantalón, una práctica que las autoridades han identificado como recurrente entre pasajeros que intentan eludir los controles aduaneros.

El diario recordó que no declarar efectivo constituye una infracción que puede acarrear retenciones, sanciones económicas e incluso procesos legales.

Lo más leído hoy:

Cuarto caso en poco más de una semana

Este episodio es el cuarto caso en apenas ocho días protagonizado por viajeros cubanos detenidos en Panamá con fuertes sumas de dinero sin declarar, lo que confirma un patrón creciente que preocupa a las autoridades.

El 17 de noviembre, un cubano de 48 años fue sorprendido en Tocumen con 135,300 dólares escondidos en dobles fondos de mochilas, pese a haber declarado solo cinco mil.

Un día después, el 18 de noviembre, otra pasajera procedente de La Habana fue detenida con 16,067 dólares, parte de ellos ocultos en sus partes íntimas, según reveló un informe de Aduanas Panamá.

Y el 21 de noviembre, dos cubanas que viajaban en el mismo vuelo fueron retenidas en Tocumen con 50 mil dólares en total durante una revisión corporal, aunque ambas aseguraron no conocerse.

Esta cadena de incidentes, todos vinculados a viajeros cubanos, ha llevado a Panamá a reforzar la vigilancia en los aeropuertos, alertando sobre los riesgos asociados al traslado irregular de efectivo en un contexto regional donde se endurecen los controles contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Una práctica que refleja desesperación y riesgo

Aunque las autoridades panameñas subrayan la importancia de declarar cualquier monto superior al límite legal, estos casos también exponen la dura realidad de miles de cubanos que viajan cargando ahorros familiares, capital para emprendimientos o recursos destinados a rutas migratorias cada vez más costosas y peligrosas.

Ocultar dinero, en mochilas, jeans, agendas o incluso en el cuerpo, no solo viola las normas, sino que deja a los viajeros en una situación vulnerable porque pueden perder todos sus fondos, enfrentar procesos legales e incluso ver restringidos sus futuros movimientos migratorios.

Mientras tanto, Panamá insiste en un mensaje que se repite en cada informe: la ley aplica para todos, independientemente del origen o propósito del dinero.