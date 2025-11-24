Aumenta el miedo entre los inmigrantes en EE.UU. desde el segundo mandato de Trump, según encuesta

Vídeos relacionados:

El miedo a ser detenido o deportado ha crecido significativamente entre los inmigrantes en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Así lo revela una encuesta nacional realizada por la Kaiser Family Foundation (KFF) en colaboración con The New York Times, publicada en octubre de 2025.

De acuerdo con el estudio, el 41% de los inmigrantes teme que ellos o un familiar puedan ser arrestados o deportados, un aumento de quince puntos porcentuales respecto a 2023.

El temor no se limita a quienes no tienen papeles: entre los residentes legales, el 50% reconoce sentir preocupación por posibles redadas, y entre los naturalizados, el 31%.

Las políticas migratorias más estrictas de la administración Trump, centradas en la deportación acelerada y el aumento de operativos en comunidades latinas y asiáticas, han tenido un efecto profundo en la salud mental y física de esta población.

Cuatro de cada diez inmigrantes adultos dicen haber experimentado ansiedad, insomnio o deterioro de su salud debido a la preocupación por su estatus migratorio. La cifra se dispara al 77% entre los indocumentados.

El impacto económico también es severo: casi la mitad de los inmigrantes reportó dificultades para pagar alquiler, alimentos o atención médica durante el último año, un aumento respecto al 31% registrado en 2023.

Asimismo, el 29% confesó haber pospuesto o cancelado consultas médicas en los últimos doce meses, principalmente por falta de seguro o miedo a ser identificados.

El efecto del clima de persecución se refleja también en la vida diaria. Tres de cada diez inmigrantes reconocen haber limitado sus actividades fuera del hogar por temor a llamar la atención de las autoridades.

Entre los indocumentados, esa cifra asciende al 74%. Muchos han dejado de viajar, asistir a la iglesia o llevar a sus hijos a la escuela.

El estudio también muestra un cambio en la percepción política.

Casi la mitad de los votantes inmigrantes asegura que las políticas migratorias de Trump han influido de manera significativa en su apoyo a un partido político.

Entre los demócratas, el 53% afirma que la postura del Gobierno republicano marcó su voto, mientras que entre los independientes, el 34% también reconoce ese impacto.

La encuesta, realizada entre el 28 de agosto y el 20 de octubre de 2025, incluyó a más de 1,800 inmigrantes de distintos orígenes, entre ellos naturalizados, residentes legales e indocumentados.

KFF destaca que el miedo, la ansiedad y la precariedad económica entre los inmigrantes han alcanzado niveles no vistos desde hace más de una década.