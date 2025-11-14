Operación “Dirtbag” de ICE en Florida: Arrestados 230 inmigrantes indocumentados con graves antecedentes penales, incluidos cubanos

Arresto durante operación del ICE en el estado de Florida

Más de 200 delincuentes extranjeros indocumentados, muchos de ellos depredadores sexuales de menores, procedentes de Cuba y otros países, fueron detenidos en Florida durante la “Operación Dirtbag”, ejecutada de conjunto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley (FDLE) del estado.

La “Operación Dirtbag” (“bolsa de basura”), denominada oficialmente “Operación Retorno Criminal”, tuvo una duración de 10 días y se saldó con el arresto de al menos 230 inmigrantes ilegales con antecedentes graves, incluidos criminales sexuales, anunciaron este jueves en una conferencia de prensa autoridades del ICE y la policía de Florida.

El operativo condujo a la detención de 54 depredadores sexuales, 164 delincuentes sexuales, dos asesinos convictos, un individuo condenado por narcotráfico y ocho acusados de otros delitos graves, informó Madison Sheahan, subdirectora de ICE.

Según precisó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, la operación tenía como objetivo a depredadores de niños, violadores y delincuentes extranjeros violentos con condenas por delitos como agresión sexual a menores, violación, actos lascivos, explotación infantil, agresión y tentativa de homicidio.

En la rueda de prensa se presentaron fotografías de algunos de los aprehendidos, compartidas por el DHS y ICE en sus sitios web. Las autoridades no han detallado la nacionalidad de todos los detenidos, pero publicaron fotos y perfiles delictivos de cinco cubanos, un venezolano y un ucraniano, cuatro de ellos condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Hasta el momento, no ha trascendido la cifra total de ciudadanos cubanos arrestados durante la operación.

Cubanos detenidos en el operativo de ICE en Florida

Entre los detenidos figura Sergio Velázquez Carnero, un inmigrante ilegal cubano condenado por abusar sexualmente de un menor.

Según datos de ICE, Velázquez Carnero, de 63 años, fue arrestado el 4 de noviembre y, además de condenas por agresión lasciva contra un menor y corrupción de menores, su historial incluye hurto menor, hurto mayor y múltiples infracciones al registro de delincuentes sexuales. Un juez de inmigración había ordenado su deportación el 1 de julio de 2017.

Sergio Velázquez Carnero. Captura de sitio web de ICE

Vladimir García, también con estatus ilegal en EE.UU., fue declarado culpable de agresión lasciva y lujuriosa contra un menor de entre 12 y 15 años de edad.

El migrante cubano de 48 años fue detenido el 25 de octubre y entre sus antecedentes penales figuran, además, posesión de herramientas para robo, hurto mayor de vehículo en tercer grado, posesión de cocaína, robo de vehículo desocupado, posesión de marihuana, merodeo, resistencia al arresto sin violencia, posesión de cannabis y violación de los requisitos de registro de delincuentes sexuales. García también tenía una orden de deportación que data del 3 de abril de 2012.

Vladimir García. Captura de sitio web de ICE

El 26 de octubre, el ICE capturó a Frank René Gacita Borges, de 51 años, quien tiene una condena por abuso sexual lascivo de un menor de 12 años en Miami, por el cual fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Un juez de inmigración ordenó su expulsión del país el 17 de marzo de 2022.

Frank René Gacita Borges. Captura de sitio web de ICE

Saturnino Durán, un inmigrante ilegal de 69 años, fue condenado por conducta lasciva con una menor. Su arresto ocurrió el 25 de octubre y tiene una orden de deportación definitiva del 31 de julio de 2020.

Saturnino Durán. Captura de sitio web de ICE

Aniel Chávez Cera, de 30 años, fue detenido por ICE el 29 de octubre. Su amplio historial delictivo abarca intento de homicidio premeditado con arma mortal, agresión con agravantes, posesión de marihuana, posesión de sustancias controladas y robo en una vivienda desocupada. El 8 de diciembre de 2022 un juez de inmigración había dictaminado su expulsión de EE.UU.

Aniel Chávez Cera. Captura de sitio web de ICE

“Estos atroces criminales han atacado a niños en su estado más vulnerable, y las fuerzas del orden han respondido con firmeza para sacarlos de sus comunidades”, afirmó la subdirectora de ICE.

Sheahan destacó la colaboración entre ICE y FDLE de Florida como parte del programa 287(g), un acuerdo que busca identificar, detener y expulsar del país a inmigrantes ilegales que representan un peligro para la seguridad pública.

A través de un comunicado desde sus redes sociales, el gobernador Ron DeSantis subrayó que los detenidos durante la operación figuran entre “los extranjeros ilegales criminales más peligrosos, con horribles historiales delictivos, incluidos delitos sexuales contra menores” y advirtió que ya “están fuera de nuestras calles y pronto estarán fuera de nuestro país”.

DeSantis afirmó que Florida ha sido “el estado más activo de Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal”.