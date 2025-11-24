Trump confirma viaje a China para reunirse con Xi Jinping

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este lunes que en abril próximo visitará China tras una “excelente” llamada con el líder chino Xi Jinping.

“Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Hablamos de diversos temas, como Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc.”, anunció el republicano en Truth Social.

“El presidente Xi me invitó a visitar Pekín en abril, lo cual acepté, y yo correspondí, y él será mi invitado en una visita de Estado a Estados Unidos a finales de año”, agregó.

Trump aseguró que la relación con el gigante asiático es “extremadamente sólida”, y que dieron seguimiento a la “exitosa reunión en Corea del Sur de hacer tres semanas”.

“Desde entonces, ambas partes han logrado avances significativos para mantener nuestros acuerdos actualizados y precisos. Ahora podemos enfocarnos en el panorama general”, precisó.

Por su parte, la agencia estatal de noticias china dijo que Xi trató con Trump su exigencia del retorno de Taiwán a su dominio.

La conversación forma parte del marco de cooperación que Washington y Pekín negocian desde hace meses y que incluye compromisos comerciales y estratégicos.

En octubre pasado ambos líderes tuvieron un encuentro en Corea del Sur y en junio ambos países llegaron a un entendimiento comercial por el que EE. UU. aplicará aranceles del 55 % a productos chinos, mientras que China mantendrá gravámenes del 10 % sobre los bienes estadounidenses.

El acuerdo también incluyó un gesto significativo hacia la comunidad académica: la administración estadounidense autorizará visas a estudiantes chinos matriculados en universidades del país.