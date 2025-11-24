Trump confirma viaje a China para reunirse con Xi Jinping

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este lunes que en abril próximo visitará China tras una “excelente” llamada con el líder chino Xi Jinping.
“Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Hablamos de diversos temas, como Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc.”, anunció el republicano en Truth Social.
“El presidente Xi me invitó a visitar Pekín en abril, lo cual acepté, y yo correspondí, y él será mi invitado en una visita de Estado a Estados Unidos a finales de año”, agregó.
Trump aseguró que la relación con el gigante asiático es “extremadamente sólida”, y que dieron seguimiento a la “exitosa reunión en Corea del Sur de hacer tres semanas”.
“Desde entonces, ambas partes han logrado avances significativos para mantener nuestros acuerdos actualizados y precisos. Ahora podemos enfocarnos en el panorama general”, precisó.
Por su parte, la agencia estatal de noticias china dijo que Xi trató con Trump su exigencia del retorno de Taiwán a su dominio.
La conversación forma parte del marco de cooperación que Washington y Pekín negocian desde hace meses y que incluye compromisos comerciales y estratégicos.
En octubre pasado ambos líderes tuvieron un encuentro en Corea del Sur y en junio ambos países llegaron a un entendimiento comercial por el que EE. UU. aplicará aranceles del 55 % a productos chinos, mientras que China mantendrá gravámenes del 10 % sobre los bienes estadounidenses.
El acuerdo también incluyó un gesto significativo hacia la comunidad académica: la administración estadounidense autorizará visas a estudiantes chinos matriculados en universidades del país.
Preguntas frecuentes sobre el viaje de Trump a China y las relaciones bilaterales EE. UU.-China
¿Cuándo viajará Trump a China para reunirse con Xi Jinping?
Donald Trump visitará China en abril próximo tras la invitación del presidente Xi Jinping, con quien sostuvo una conversación telefónica donde se trataron diversos temas internacionales y comerciales.
¿Qué temas discutieron Trump y Xi Jinping en su reciente llamada telefónica?
Durante la llamada, Trump y Xi Jinping discutieron sobre la situación en Ucrania y Rusia, la problemática del fentanilo, y temas comerciales relacionados con la soja y otros productos agrícolas. Se destacó la solidez de la relación entre ambos países y los avances en mantener actualizados los acuerdos bilaterales.
¿Cómo afecta el acuerdo comercial entre EE. UU. y China a los aranceles actuales?
El acuerdo implica que EE. UU. aplicará un 55 % de aranceles a productos chinos, mientras China mantendrá un 10 % sobre bienes estadounidenses. Este marco busca mejorar las relaciones comerciales y estratégicas, asegurando el suministro de minerales críticos y facilitando visas para estudiantes chinos.
¿Qué avances se han logrado en las relaciones comerciales entre EE. UU. y China?
Desde el encuentro en Corea del Sur entre Trump y Xi Jinping, ambos países han realizado avances significativos para mantener los acuerdos actualizados y precisos. Esto ha permitido enfocarse en un panorama más amplio de cooperación, incluyendo el comercio y temas estratégicos.
