UNICEF alerta sobre grave crisis de agua en Santiago de Cuba: 50 sistemas de abasto siguen sin funcionar

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó este miércoles sobre la grave crisis de agua que persiste en la provincia de Santiago de Cuba, donde 50 de los 164 sistemas de abasto continúan fuera de servicio tras el paso del huracán Melissa.

A través de su cuenta oficial en la red social X, UNICEF Cuba informó que un equipo encabezado por la representante adjunta Sunny Guidotti, junto a ECHO Latinoamérica y la Embajada de Canadá en Cuba, se encuentra en la provincia oriental para supervisar las acciones de recuperación y apoyar a las comunidades más afectadas por el ciclón.

“El acceso al agua es un desafío: 50 de los 164 sistemas de abasto aún no se restablecen. En El Cristo 1, que abastece a 85 mil personas, la comunidad depende de carros cisterna”, señaló la organización, en referencia a una de las zonas más golpeadas por la falta del servicio.

Durante su visita, los representantes de UNICEF también recorrieron un centro de protección para familias evacuadas, donde permanecen 26 niñas, niños y adolescentes, que aún no han podido regresar a sus hogares por la lentitud del régimen en la recuperación de las viviendas afectadas por el ciclón.

Allí constataron las principales necesidades en materia de salud, higiene, educación y apoyo emocional, según precisó el organismo en la publicación.

La agencia de la ONU entregó materiales recreativos, la revista Zunzún y audiovisuales educativos para los menores desplazados, mientras anunció que su labor continuará en los próximos días en Guamá, uno de los municipios más aislados y afectados por el huracán, gracias a lo cual la región ha experimentado un alivio, no así a causa del régimen.

Aunque las autoridades cubanas han destacado la “recuperación progresiva” de los servicios, la situación en Santiago de Cuba sigue siendo crítica.

En varias comunidades, los vecinos llevan semanas dependiendo del suministro irregular de carros cisterna, sin agua corriente ni condiciones adecuadas para la higiene básica.

La crisis del agua se suma a los severos daños materiales y humanitarios que dejó el huracán Melissa, que golpeó el oriente cubano a finales de octubre y afectó infraestructuras, cultivos y viviendas.

UNICEF mantiene activa su cooperación en el país, centrada en garantizar el acceso al agua segura, la atención a la infancia y la recuperación de servicios esenciales en las provincias más dañadas.

En tal sentido, en medio de los graves daños que dejó el huracán Melissa en la provincia de Granma, la acción de UNICEF Cuba ha marcado la diferencia para miles de familias que permanecían sin acceso a agua potable semanas después del paso del huracán Melissa.

Según el sitio web de la agencia de Naciones Unidas, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) se puso en funcionamiento tres plantas potabilizadoras portátiles capaces de producir agua segura para más de 21,000 personas al día.

Las instalaciones fueron ubicadas en los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, dos de los más golpeados por las inundaciones y el colapso de las redes locales.