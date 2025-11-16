PNUD moviliza más de 2 millones de dólares para damnificados por huracán Melissa en oriente cubano

Destrucción provocada por el huracán Melissa en Santiago de Cuba Foto © Facebook / Engracia Ferrer Coello

Vídeos relacionados:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha destinado más de 2,2 millones de dólares a las provincias del oriente cubano golpeadas por el huracán Melissa, con el propósito de impulsar la recuperación de viviendas, refugios y servicios básicos en los territorios más dañados.

Según informó el PNUD en su última actualización, los fondos movilizados hasta el momento forman parte de la respuesta coordinada del Sistema de Naciones Unidas en Cuba ante los severos impactos del huracán, que dejó más de 90 mil viviendas afectadas en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo.

La ayuda cuenta con aportes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) y del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, canalizados a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En la provincia de Granma se enviaron 12,000 láminas metálicas para techos y 3,963 lonas destinadas a refugios temporales, además de 42 kits de herramientas especializadas y seis motosierras para las brigadas de reconstrucción.

En Guantánamo, la distribución incluye 217 kits de herramientas, 2,000 colchones individuales y 720 lonas para restablecer condiciones básicas de habitabilidad en el municipio de Imías.

Santiago de Cuba recibió otras 4,375 lonas para cubrir viviendas dañadas, principalmente en Guamá.

Lo más leído hoy:

La iniciativa también contempla la entrega de siete generadores eléctricos a Puntos de Alerta Temprana, destinados a facilitar la recarga de equipos esenciales y garantizar la coordinación de la respuesta local ante emergencias.

Estas acciones se desarrollan en estrecha colaboración con la Defensa Civil, que mantiene el control operativo de la distribución en terreno.

El PNUD destacó que los recursos buscan fortalecer las capacidades locales de ofrecer refugios seguros y acelerar la recuperación temprana de las familias afectadas.

La organización prevé nuevas entregas de materiales y equipos en las próximas semanas, a medida que se consoliden los fondos internacionales.

Mientras el régimen a duras penas enfrenta la reconstrucción, la ayuda internacional continúa siendo el principal sostén de miles de familias del oriente cubano que enfrentan la devastación dejada por el huracán Melissa.

Además, aunque el gobierno no ha declarado oficialmente una situación de catástrofe, la magnitud de los daños y el alcance de la ayuda internacional evidencian la verdadera dimensión del desastre.

El huracán Melissa afectó a más de 3,5 millones de cubanos, según nuevas estimaciones de Naciones Unidas que elevan considerablemente las cifras iniciales publicadas por el gobierno de la isla.

La información fue difundida por la agencia EFE, que citó un reporte oficial de la ONU elaborado tras una visita de evaluación a las zonas más devastadas del oriente cubano, donde el ciclón tocó tierra hace doce días con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el informe, más de 90,000 viviendas sufrieron daños parciales o totales y unas 100,000 hectáreas de cultivo quedaron arrasadas.