Varados por horas en medio de la nada: La odisea de un viaje de ómnibus interprovincial

Decenas de pasajeros de un viaje de ómnibus nacional permanecían varados sin comida ni atención desde la madrugada y hasta la tarde de ayer en Ciego de Ávila.
El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada explicó en Facebook que, tras la rotura de una pieza, “un grupo de pasajeros del ómnibus Habana–Santiago de Cuba permanece varado desde la madrugada en el municipio Majagua, antes de llegar a Ciego de Ávila”.
“Desde las 4 de la tarde de ayer salió una guagua arrendada desde La Habana con destino a Santiago de Cuba. A la 1 de la madrugada se rompió en pleno Ciego de Ávila… y hasta este momento siguen varados sin solución”, añadió.
Mayeta explicó que por toda explicación los chóferes dicen que buscan una pieza, “pero nadie confirma nada y todo indica que es mentira”.
Entre los pasajeros se encuentran niños, ancianos, enfermos, e incluso personas con el virus “esperando bajo condiciones que son una falta total de respeto y dignidad humana”.
“Los pasajeros están sin comida, sin información, sin atención, muchos sentados en el piso”, lamentó
En un post de seguimiento de la denuncia inicial, unas horas después, Mayeta explicó que muchos de los pasajeros habían decidido continuar en botella, mientras que “la incertidumbre, el cansancio y la angustia se notan en los rostros de quienes esperan una solución que no llega”.
“Los pasajeros explican que cada pasaje costó 6 mil pesos por persona, un precio alto para cualquier cubano. Por esa razón se preguntan: ¿cómo es posible que después de pagar esa cantidad, no haya garantía de combustible ni de llegada segura a Santiago de Cuba? La frustración aumenta, y con ella la preocupación por quienes están enfermos o tienen necesidades especiales”, informó Mayeta.
“La tensión aumenta minuto a minuto. Los pasajeros temen quedarse toda la noche en la carretera, expuestos, sin alimentación adecuada y sin garantías de seguridad. Lo que comenzó como una avería, hoy se ha convertido en un ejemplo preocupante de la vulnerabilidad del transporte interprovincial en Cuba”, concluyó.
Hasta el momento no se tienen noticias sobre el desenlace de esta lamentable situación.
Preguntas Frecuentes sobre el Transporte Interprovincial en Cuba
¿Por qué los pasajeros del ómnibus Habana–Santiago de Cuba quedaron varados?
Los pasajeros quedaron varados debido a la rotura de una pieza del ómnibus, que ocurrió a la 1 de la madrugada en Ciego de Ávila. A pesar de la promesa de buscar una solución, los pasajeros permanecieron sin atención adecuada durante horas.
¿Qué condiciones enfrentaron los pasajeros varados en el ómnibus?
Los pasajeros, incluidos niños, ancianos y enfermos, quedaron sin comida, sin información y sin atención durante horas. Muchos de ellos se sentaron en el piso debido a la falta de instalaciones adecuadas.
¿Cuánto cuesta un pasaje en el ómnibus entre La Habana y Santiago de Cuba y qué garantías ofrece?
El pasaje cuesta 6,000 pesos por persona. Sin embargo, no hay garantía de combustible ni de llegada segura a Santiago de Cuba, lo que ha causado frustración entre los pasajeros debido al alto costo en comparación con las condiciones del servicio.
¿Cuál es la situación del transporte interprovincial en Cuba según las noticias de contexto?
El transporte interprovincial en Cuba enfrenta graves problemas, como corrupción en la venta de pasajes, falta de piezas de repuesto, y una infraestructura vial deficiente. Además, la inseguridad y los robos son comunes, lo que aumenta la vulnerabilidad de los pasajeros.
