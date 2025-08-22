Ómnibus Nacionales lanza sistema de pago en línea con código QR

Pasajeros hacen cola en la Terminal de Ómnibus Nacionales de La Habana, mientras la empresa anuncia un nuevo sistema de pago digital con QR en medio de la crisis del transporte.

La Empresa de Ómnibus Nacionales (EON) anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de pago digital mediante el escaneo de códigos QR a través de las pasarelas Transfermóvil y EnZona, según informó este jueves el medio oficialista Cubadebate.

El mecanismo ya está disponible para pagar el sobrepeso de equipajes, el servicio de custodia y, próximamente, a bordo de los ómnibus. El Ministerio de Transporte (MITRANS) y la compañía estatal aseguran que la medida busca modernizar y agilizar los servicios, reduciendo el uso de efectivo en las terminales y guaguas del país.

Sin embargo, la noticia llega en medio de un panorama donde el transporte interprovincial apenas logra sostenerse. La propia empresa reconoció a inicios de 2025 que opera con solo el 36% de los viajes que realizaba en 2019, golpeada por la falta de combustible, piezas y financiamiento, lo que provoca constantes atrasos, cancelaciones y guaguas paradas por roturas.

En provincias como Sancti Spíritus, conseguir un boleto se ha convertido en un suplicio de colas interminables, aplicaciones fallidas y sobornos, mientras choferes y empleados se lucran con la reventa ilegal de pasajes.

Y en Mayabeque, un reciente “avance digital” consistió en que el propio chofer escaneara con su celular las tarjetas de los pasajeros, una solución improvisada que refleja la falta de infraestructura tecnológica en el sector.

El contraste también se extiende a otras empresas de transporte. En Viazul, por ejemplo, los pasajes solo se pueden pagar en euros mediante tarjetas internacionales Visa o MasterCard, una modalidad que deja fuera a la mayoría de los cubanos de la isla, a pesar de que el servicio es más regular que el de Ómnibus Nacionales.

Esa dolarización del transporte interprovincial convive con la crisis estructural de las guaguas estatales, donde ni siquiera está garantizado que el ómnibus salga a tiempo.

Mientras el gobierno presume de “modernización” con pasarelas digitales, los cubanos enfrentan a diario la realidad de terminales abarrotadas, listas de espera eternas y guaguas que no llegan.

Para muchos viajeros, la pregunta no es cómo pagar más rápido, sino si el ómnibus aparecerá.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo sistema de pago en Ómnibus Nacionales en Cuba