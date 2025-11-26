Cubano asegura que quedó "impactado" después de que Fidel Castro le tocara el hombro

Un trabajador del Palacio de la Revolución, identificado como Ernesto Pérez, relató que quedaba "impactado" cada vez que el fallecido dictador Fidel Castro le tocaba el hombro en los pasillos de la instalación.

El testimonio, difundido por la cuenta oficial del Gobierno de Cuba en X como una vivencia "humana y cercana", es usado como propaganda estatal para intentar mantener vivo el culto a la figura de Castro, a pesar del profundo deterioro que atraviesa el país.

Pérez afirmó que comenzó a trabajar en el Palacio de la Revolución después de varios años de vida laboral y que posteriormente fue asignado a las áreas del "Comandante".

Desde esa cercanía, aseguró que Castro era "muy humilde, muy sencillo" y capaz de relacionarse con "cualquier persona de cualquier categoría", desde alguien con noveno grado hasta un profesional universitario.

Su ejemplo, según narró, era tan impactante que bastaba con sentir su mano en el hombro para reconocerlo.

"Si tú estabas por ejemplo en un pasillo y te ponía la mano en el hombro… tú sabías que era la mano del comandante", explicó, antes de asegurar que esa simple acción lo marcaba.

"A mí me lo hizo varias veces y siempre me impactó", dijo.

Mientras el testimonio intenta transmitir una imagen de cercanía y veneración, el contexto actual del país contrasta duramente con ese retrato idealizado del líder cubano fallecido hace nueve años.

Hoy, la población enfrenta el peor colapso económico, sanitario y social en décadas, con escasez severa de alimentos y medicamentos, hospitales deteriorados, apagones prolongados, salarios inútiles y una epidemia creciente de enfermedades virales que avanza sin control.

El gobierno insiste en invocar a Fidel Castro

El video con el testimonio de Pérez coincide con otro tuit difundido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, quien declaró que Fidel Castro continúa "comunicándose con el país" a través de su supuesto "legado" e "inmortalidad".

"Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe", escribió en X.

Pero el mensaje, tal como señalan voces críticas dentro y fuera de la Isla, llega en un momento de urgencia extrema para los cubanos, obligados a sobrevivir a una realidad marcada por la escasez, la epidemia, la pobreza y la desesperación.

La insistencia oficial en revivir simbólicamente a Castro ha sido interpretada por analistas como un intento desesperado de sostener un sistema incapaz de ofrecer respuestas concretas.

Un país estancado que mira hacia el pasado

En lugar de soluciones, el gobierno multiplica homenajes, frases y videos basados en la imagen de un hombre muerto hace casi una década, mientras el país se hunde en una crisis estructural que proviene justamente del modelo impuesto por Fidel Castro durante su mandato.

Las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el éxodo histórico que ha vaciado hogares enteros, los miles de presos políticos y la decadencia de los servicios básicos son parte del legado real que viven los cubanos hoy, lejos del relato épico que el régimen intenta resucitar con anécdotas como la que cuenta el trabajador del Palacio.

Así, mientras el Estado difunde historias de "la mano del comandante", millones de cubanos cargan sobre sus hombros un país con hospitales sin insumos, niños enfermos sin medicinas, sectores enteros sin electricidad y una población exhausta que solo ve al poder mirar hacia atrás para no enfrentar el presente.