Cuba en modo supervivencia: Así se crea un fogón con aserrín para cocinar sin corriente ni gas

En medio del caos energético y la crisis de combustible que azota a Cuba, muchos ciudadanos se ven obligados a reinventarse para cocinar con recursos precarios y lograr sobrevivir.

Dos videos publicados recientemente en Facebook por los usuarios Hermes Yasell-CubaFace y Julia Roque Hernández muestran una de las soluciones más creativas y arriesgadas del momento: un fogón hecho con aserrín, ideado para cocinar cuando no hay corriente ni gas ni carbón.

En el video compartido por Hermes Yasell, una cubana identificada como Miladys, residente en La Habana, enseña paso a paso cómo construyó su fogón, al que llama “El Futututo”.

Según explica, debe armarlo cada noche al regresar del trabajo, justo cuando más se siente el impacto de los apagones. “Hace más de un mes que no tengo agua en la casa y ahora sin gas ni electricidad, no queda otra que inventar”, comenta la mujer mientras prepara el artefacto improvisado.

El sistema, aunque ingenioso, refleja la precariedad extrema que enfrentan los hogares cubanos. Para fabricarlo, se necesita una lata metálica con un agujero redondo en el fondo, por donde se introduce un tubo de metal.

En el espacio vacío dentro de la lata se coloca aserrín, que se compacta bien para que luego arda lentamente. La lata debe estar colocada sobre algún hierro que la separe del suelo porque el fuego se enciende por debajo.

Teniendo mucho cuidado de no quemarse, se retira el tubo poco a poco para permitir que el oxígeno circule y el fuego comience a quemar el aserrín. Una vez que la llama empieza a subir, el fogón está listo para cocinar.

Según Miladys, este tipo de fuego puede durar varias horas, lo que permite aprovechar al máximo el poco recurso disponible. Sin embargo, el proceso requiere paciencia, destreza y, sobre todo, resignación ante la falta de alternativas seguras.

Por su parte, en el video de Julia Roque Hernández, se observa con más detalle cómo funciona el sistema de combustión, mostrando la intensidad de la llama y la eficacia del invento, aunque solo permite cocinar con una hornilla.

Estos videos se han viralizado en redes sociales como un reflejo de la cruda realidad que vive el pueblo cubano, obligado a recurrir a métodos de supervivencia ante la ineficiencia del régimen para garantizar servicios básicos.

Mientras el gobierno continúa justificando los apagones y la escasez de gas por “problemas técnicos” o “falta de combustible”, los cubanos, una vez más, demuestran su capacidad de resistencia y creatividad, aunque a costa de su propia seguridad y bienestar.

El fogón de aserrín, símbolo de ingenio y necesidad, se ha convertido en otro testimonio del deterioro cotidiano en Cuba, donde la supervivencia es una lucha diaria entre la oscuridad, el hambre y la falta de recursos esenciales.