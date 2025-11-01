“Croquetoides” cubanas con el picadillo de ayer

El creador de contenidos culinarios cubano @cocinando_con_aguaje vuelve a demostrar que en la cocina cubana la creatividad no tiene límites.
En su más reciente video, comparte una receta perfecta para aprovechar las sobras del día anterior y transformarlas en un plato nuevo y delicioso: las “Croquetoides” de picadillo.
La idea es sencilla pero ingeniosa. Usa el poco de picadillo que sobró de la comida para multiplicar las porciones y sorprender a la familia con un nuevo sabor.
El cocinero explica que primero potencia el picadillo con más condimentos y luego añade harina y caldo caliente, removiendo sin parar hasta que la masa se desprende del caldero.
Una vez lista, la mezcla se deja enfriar, y se forman las croquetas, que pasan por harina, huevo batido y pan rallado antes de freírlas hasta que queden doradas y crujientes.
El resultado son unas croquetas sabrosas, crujientes por fuera y suaves por dentro, que “resuelven” una merienda o una comida. Una receta que refleja la esencia del cubano, hacer mucho con poco, sin perder el gusto ni el ingenio.
Preguntas frecuentes sobre la creatividad culinaria cubana y el ingenio en tiempos de crisis
¿Qué son las "Croquetoides" cubanas?
Las "Croquetoides" cubanas son una receta ingeniosa que transforma el picadillo sobrante del día anterior en croquetas sabrosas y crujientes. Este plato demuestra la creatividad en la cocina cubana, donde se aprovechan al máximo los recursos disponibles, manteniendo el sabor y la tradición culinaria.
¿Cómo se elaboran las "Croquetoides" de picadillo?
Las "Croquetoides" se preparan potenciando el picadillo con condimentos, añadiendo harina y caldo caliente hasta formar una masa. Luego, se enfría la mezcla, se forman las croquetas, se pasan por harina, huevo batido y pan rallado, y se fríen hasta quedar doradas y crujientes.
¿Por qué es relevante la creatividad culinaria en Cuba?
La creatividad culinaria en Cuba es fundamental debido a la escasez de recursos y las constantes crisis económicas. Los cubanos han desarrollado una habilidad única para "resolver" y transformar ingredientes limitados en platos sabrosos, una práctica que refleja su capacidad de adaptación y resistencia.
¿Cómo se refleja el ingenio cubano en otras áreas del hogar?
El ingenio cubano se refleja en múltiples áreas, como en el uso creativo de objetos cotidianos para resolver problemas prácticos. Ejemplos incluyen el uso de chancletas para baldear patios o convertir electrodomésticos fuera de uso en maceteros, mostrando una habilidad para improvisar y reutilizar en situaciones difíciles.
