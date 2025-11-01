“Croquetoides” cubanas con el picadillo de ayer

El creador de contenidos culinarios cubano @cocinando_con_aguaje vuelve a demostrar que en la cocina cubana la creatividad no tiene límites.

En su más reciente video, comparte una receta perfecta para aprovechar las sobras del día anterior y transformarlas en un plato nuevo y delicioso: las “Croquetoides” de picadillo.

La idea es sencilla pero ingeniosa. Usa el poco de picadillo que sobró de la comida para multiplicar las porciones y sorprender a la familia con un nuevo sabor.

El cocinero explica que primero potencia el picadillo con más condimentos y luego añade harina y caldo caliente, removiendo sin parar hasta que la masa se desprende del caldero.

Una vez lista, la mezcla se deja enfriar, y se forman las croquetas, que pasan por harina, huevo batido y pan rallado antes de freírlas hasta que queden doradas y crujientes.

El resultado son unas croquetas sabrosas, crujientes por fuera y suaves por dentro, que “resuelven” una merienda o una comida. Una receta que refleja la esencia del cubano, hacer mucho con poco, sin perder el gusto ni el ingenio.