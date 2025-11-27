Cubano detenido por más de 25 robos en tiendas del sur de Florida

Vídeos relacionados:

Un hombre de origen cubano fue detenido por la policía de Doral, en Miami-Dade, acusado de haber cometido más de 25 robos durante un año en tiendas del sur de Florida, informaron las autoridades.

Lázaro Maury Cabrera Calero, de 36 años, fue finalmente arrestado el miércoles pasado, tras ser identificado como el autor de una cadena de al menos 26 robos en tiendas Marshalls, T.J. Maxx y Ross, entre agosto de 2024 y noviembre de 2025.

Cabrera Calero habría robado zapatos por un valor de $17,412.23 en distintos establecimientos minoristas, reportó Telemundo 51. Sus acciones fueron captadas por cámaras de vigilancia de los negocios.

El cubano enfrenta 11 cargos de hurto mayor en tercer grado y 15 por hurto en comercios minoristas teniendo una condena previa por este delito.

Según detalla el informe policial, el 22 de agosto de 2024, el sospechoso fue a un Marshalls en Miami, tomó una maleta y la llenó con zapatos de distintos precios y tallas que cogió de los estantes. Hecho esto, se marchó de la tienda sin pagar el calzado, que tenía un valor total de $909.83.

El detenido emplearía el mismo modus operandi en los sucesivos atracos, aunque algunas veces ocultaba lo robado en una cesta de compras, de acuerdo con el informe del arresto.

El día primero de este mes fue sorprendido por personal del equipo de prevención de pérdidas de una tienda Marshalls mientras salía con artículos robados. Cuando los empleados se le acercaron, dejó la maleta y abandonó el lugar.

El 19 de noviembre fue detenido por la Policía de la Ciudad de Doral por dos robos similares en una tienda Ross, indicaron las autoridades.

Pero el historial delictivo de Cabrera Calero no se limita a los hechos de este último año. Ya en 2022 había sido arrestado por robar carne en un negocio de West Miami, en al menos tres ocasiones, utilizando el mismo esquema para apropiarse de la mercancía.

Una cámara de seguridad del supermecado Tropical lo grabó mientras escondía varios paquetes de carne en una mochila y, luego, salía del local sin pagar por ellos.

Cabrera Calero fue recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) y compareció en corte este martes. El juez le impuso una fianza de $65,000.