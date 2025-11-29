Otra familia desesperada: Solicitan medicinas para la niña Ashlin, enferma de chikungunya

Foto © Facebook / Todos Somos Ashlin y Yeni Núñez Jérez

La familia de Ashlin Naara Perdomo Núñez, la niña matancera cuyo delicado padecimiento neurológico se hizo conocido en 2020, atraviesa nuevamente una situación límite.

Su madre, Yeni Núñez Jerez, lanzó un desesperado pedido de ayuda en el grupo de Facebook "Todos Somos Ashlin" para conseguir medicamentos básicos que la pequeña necesita con urgencia mientras enfrenta un cuadro agravado por el chikungunya.

Núñez explicó que la niña lleva cuatro meses con abundante flema y dificultad respiratoria, y que hace dos meses comenzó a presentar síntomas asociados al chikungunya. Aunque parecía mejorar, este fin de semana la fiebre regresó, acompañada de fuertes dolores corporales.

El pedido de la mamá refleja la realidad que viven miles de familias cubanas: ni siquiera los fármacos más elementales están disponibles.

Para estabilizar a su hija, solo necesita sales de rehidratación o Pedialyte, Albuterol, Acetilcisteína o Ambroxol, y Clonazepam. Medicamentos comunes en cualquier país, pero que en Cuba son prácticamente imposibles de conseguir.

"Sé que aquí casi todo está extinto, pero por favor quien tenga alguno de estos medicamentos que Ashlin necesita, me contacte al 53-58664462", escribió Yen.

Captura de Facebook / Todos Somos Ashlin / Yeni Núñez Jerez

Agradeció, como siempre, la solidaridad que durante años ha permitido mantener a su hija con vida.

Una niña que lucha contra dos frentes: su enfermedad y un sistema incapaz de atenderla

El caso de Ashlin no es nuevo. Su historia se dio a conocer en 2020, cuando su madre pidió una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos, pues en Cuba no existía la tecnología para diagnosticarla.

La niña comenzó a los cuatro años con síntomas de la enfermedad de Krabbe, un padecimiento neurodegenerativo extremadamente raro cuyo único tratamiento es un trasplante de células madre, procedimiento que no se realiza en la Isla.

Tras su llegada a Miami, permanecieron diez meses bajo atención médica. Allí confirmaron que se trataba de una enfermedad incurable y con una esperanza de vida muy corta.

A pesar del golpe, Núñez decidió continuar buscando alternativas para mejorar la calidad de vida de su hija, e incluso ha explorado nuevas opciones de tratamiento antes de un eventual regreso a Florida.

Con el tiempo, la familia volvió a Cuba, donde la madre continuó haciendo llamados de ayuda para conseguir medicamentos esenciales que el sistema de salud no podía suministrar.

En 2023 tuvo que pedir ketotifeno, un simple antihistamínico que llevaba un mes sin encontrar. La falta del fármaco agravó el cuadro respiratorio de Ashlin, obligándola a usar oxígeno.

En abril de ese mismo año, Núñez reclamó también la vivienda que el gobierno le había prometido por la condición médica de su hija. La familia vive en un batey apartado, lejos del hospital y sin condiciones mínimas.

Hoy, con la llegada del chikungunya, su fragilidad se multiplica.

La niña ya perdió la visión a los cinco años, ha perdido movilidad y necesita cuidados permanentes. La enfermedad viral solo empeora un cuadro ya crítico.

Una epidemia en un país sin defensas

El caso de Ashlin se suma a la oleada de contagios que atraviesa Cuba. Miles de personas enferman cada día mientras el sistema sanitario, deteriorado y sin recursos, apenas puede responder.

La escasez de medicamentos es la norma y la situación de los hospitales -tecnología obsoleta, falta de insumos, salas en ruinas y personal insuficiente- agrava el peligro para los pacientes frágiles como esta niña matancera.

El chikungunya está golpeando a la población con fuerza, mientras muchas familias carecen incluso de suero para evitar la deshidratación. Y, aunque las autoridades reconocieron la magnitud del brote, la respuesta concreta sigue siendo mínima.

El drama de Ashlin no es un caso aislado, sino el reflejo de un país donde enfermarse equivale a depender de la caridad ajena.

Cada día aparece una nueva familia pidiendo auxilio en redes sociales para conseguir un medicamento que debería estar disponible en cualquier sistema de salud funcional.

Pero en Cuba la supervivencia depende de la solidaridad ciudadana, porque el Estado, incapaz de garantizar lo básico, ha dejado a sus enfermos a merced de la suerte.

Y hoy, una vez más, la vida de Ashlin depende de que alguien encuentre -y comparta- los medicamentos que el país no puede ofrecerle.