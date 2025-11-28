Aumentan pacientes en terapia intensiva por epidemia en Cuba

Las autoridades destacaron que se cumplió 96% del plan de fumigación, aunque persiste la falta de equipos

Cuba cerró la última jornada con 107 personas en salas de cuidados intensivos por arbovirosis, una cifra que evidencia el deterioro sostenido de la situación epidemiológica pese a los partes oficiales que insisten en señalar avances puntuales.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció en el programa Buenos Días de la televisión estatal que el país enfrenta un incremento de enfermos graves en el contexto de la epidemia de arbovirosis, especialmente por chikungunya, que continúa expandiéndose pese a las acciones anunciadas.

En total, 107 personas permanecen ingresadas en terapia intensiva, de las cuales 79 presentan estado grave y 28 se reportan como críticas.

La mayoría de los casos críticos son menores de 18 años, incluidos neonatos y recién nacidos, cuyas complicaciones exigen vigilancia permanente.

Las autoridades informaron que en el último día se captaron 6,793 personas con síndrome febril inespecífico. Del total, el 88% recibió algún tipo de ingreso, mientras que 43,911 pacientes permanecen actualmente bajo seguimiento.

La positividad del test de IGM para dengue también aumentó hasta el 24,6%, frente al 18,5% del día anterior, tras un mayor número de estudios realizados al sexto día de síntomas.

A pesar del deterioro de los indicadores, el Minsap insiste en que algunos municipios muestran una reducción de atenciones por fiebre, aunque reconoce que otros territorios han entrado en una fase de aumento de sospechosos.

Los focos del mosquito siguen siendo un problema, pues en la jornada se detectaron 416, lo que mantiene elevado el índice de infestación.

En cuanto al chikungunya, se registraron 826 nuevos casos y se acumulan 37,194 enfermos desde el inicio de la epidemia. Solo seis fueron confirmados por PCR, mientras que la cifra total de diagnósticos por esta vía asciende a 1,177.

La doctora Peña reiteró que el sistema estadístico solo refleja a quienes acuden a consultorios, policlínicos u hospitales, e insistió en la responsabilidad individual de acudir a hacerse las pruebas indicadas.

Las autoridades destacaron que se cumplió el 96% del plan de fumigación, un dato que presentaron como avance, aunque persiste la falta de equipos en varios territorios.

También informaron que comenzaron los ensayos clínicos previstos en Matanzas y que se amplió la vacunación antigripal a grupos etarios más jóvenes en zonas con mayor complejidad epidemiológica.

Pese a estos anuncios, la viceministra admitió que el país aún no puede hablar de una situación controlada y que el comportamiento de la epidemia continúa siendo heterogéneo y volátil en distintos municipios.