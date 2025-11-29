Periodista oficialista que denunció la crisis sanitaria: "Hace tres meses los matanceros éramos unos exagerados"

Vídeos relacionados:

La periodista matancera Yirmara Torres Hernández, vinculada a la radio estatal, volvió a cuestionar públicamente el manejo gubernamental de la crisis sanitaria en Matanzas, afirmando que hace apenas tres meses las autoridades minimizaron la gravedad del brote de chikungunya y tildaron de “exagerados” a quienes alertaban sobre la situación.

“Hace tres meses los matanceros éramos unos exagerados y el chikungunya no era preocupante. ¿Qué pasó?”, escribió en Facebook, acompañando el mensaje con un reclamo directo a las instituciones de salud del territorio.

El pronunciamiento de Torres llega en uno de los momentos más tensos de la epidemia en Matanzas, donde la población denuncia falta de fumigación, carencia de medicamentos, abandono de zonas insalubres y un número de enfermos que crece cada día, mientras el gobierno insiste en que la situación es controlable.

Su publicación se produjo después de que relatara la muerte de una mujer del vecindario de su hijo, fallecida tras contraer chikungunya mientras enfrentaba otra enfermedad previa.

“No hay muertos, pero los hay”, dijo entonces, contradiciendo directamente a las autoridades sanitarias que han negado fallecimientos asociados a la epidemia.

La reacción oficial tras ese primer post no tardó. La emisora estatal Radio 26, donde trabaja Torres, difundió un comunicado para restar legitimidad a su denuncia, acusando a “plataformas digitales extranjeras” de “manipular” sus palabras y de extraerlas de contexto.

Según el texto —difundido por la directora provincial de Radio, Odalys Oriol Miranda Suárez— la publicación de la periodista “no refleja una preocupación legítima” y habría sido presentada como una “denuncia contra el sistema”.

El comunicado de Radio 26 defendió al sistema de salud matancero, aseguró que las autoridades actúan con “transparencia” y negó categóricamente que exista ocultamiento de muertes por arbovirosis.

La institución también subrayó que Torres “no ocupa cargos de dirección”, un intento evidente por tomar distancia de su testimonio y presentarlo como una opinión personal sin relevancia institucional.

Un testimonio que rompe el silencio oficial

La incomodidad del régimen frente a la publicación de Torres radica en que su voz proviene del propio aparato mediático estatal, un entorno donde es inusual que trabajadores de prensa cuestionen públicamente la versión oficial.

Su mensaje, ampliamente compartido en redes sociales, colocó en el centro del debate la falta de control epidemiológico, la insalubridad y la deficiente respuesta de las autoridades sanitarias.

La periodista ha descrito un panorama donde los matanceros viven con miedo a enfermarse en un territorio marcado por la escasez de medicamentos, la falta de agua, la proliferación de mosquitos y la inexistencia de fumigación sistemática.

Su propio hijo, profundamente afectado por la muerte de la vecina, aportó el testimonio que la llevó a romper el silencio.

El brote de chikungunya en Matanzas ha generado una ola de preocupación dentro y fuera del territorio.

Las autoridades, sin embargo, han insistido en negar fallecimientos asociados, aun cuando numerosos ciudadanos reportan casos críticos, complicaciones graves y muertes de personas vulnerables.

En este escenario, la intervención de Yirmara Torres actuó como una grieta en el discurso oficial.

Su afirmación —“Hace tres meses nos llamaron exagerados”— recuerda que desde el inicio de la epidemia muchos matanceros han denunciado síntomas severos, colapso en los servicios de salud y un aumento sostenido de enfermos, mientras el Estado restaba importancia a las alertas.

El mensaje de Torres resonó precisamente porque proviene de una trabajadora de la prensa estatal que, a pesar de su rol dentro del sistema, decidió exponer públicamente lo que viven miles de familias matanceras.

Su denuncia obliga a mirar hacia una realidad que las autoridades han intentado minimizar, y reabre la pregunta que ella misma planteó.