Madre cubana de cuatro niños recibe una casa nueva gracias a la solidaridad de miles de personas

La madre del municipio Cacocum, Holguín, que hizo una conmovedora petición de comida para sus hijos tras el paso del huracán Melissa, acaba de recibir una casa completamente nueva gracias a la solidaridad de miles de cubanos dentro y fuera del país, coordinados a través del proyecto del activista Noly Blak.

La vivienda, valorada en 6.000 dólares, fue entregada como parte de la iniciativa de reconstrucción número 22 del proyecto solidario “Casas para Cuba”, impulsado por el influencer y activista holguinero.

“Gracias a Dios y a todos ustedes. Esto lo hicimos juntos”, dijo Blak al entregar las llaves de la vivienda, en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La historia de esta madre se conoció semanas atrás, cuando un video difundido por el activista mostró su desesperación tras perderlo todo por el huracán Melissa.

“Yo no quiero nada, yo lo único que quiero es comida para los niños”, dijo la joven al borde de las lágrimas mientras mostraba a sus cuatro hijos pequeños.

El testimonio, grabado en la localidad de Peralte, se convirtió en símbolo de la crisis humanitaria que viven muchas familias rurales en Cuba.

En ese momento, la madre relató que no había recibido ayuda estatal y que sobrevivía gracias a la solidaridad de los vecinos.

Semanas después, y tras una campaña masiva en redes sociales, Noly Blak anunció que se habían recaudado más de tres millones de pesos cubanos y hoy confirmó que la casa estaba lista.

En las imágenes compartidas en TikTok y Facebook, se observa el momento en que la madre y sus hijos entran a su nuevo hogar, entre aplausos y lágrimas.

La casa costó 6.000 dólares, y el activista entregó a la beneficiaria el dinero sobrante del proyecto: una caja repleta de billetes en pesos cubanos, recogidos durante la recaudación espontánea.

Además, la mujer contó que ha recibido más de 250.000 pesos cubanos en donaciones directas de personas que se conmovieron con su historia.

“Nunca pensé que tanta gente se preocupara por mí. Gracias a todos los que me ayudaron. Mis hijos tienen techo otra vez”, expresó.

El caso ha sido celebrado como un ejemplo de solidaridad ciudadana frente a la ineficacia del Estado cubano, que no ofreció asistencia a la familia pese a que perdió su vivienda por completo.

“Esto no fue el gobierno, fue el pueblo ayudando al pueblo”, afirmó Noly Blak. “Demostramos que sí se puede hacer el bien, incluso cuando el país se cae a pedazos.”

El proyecto de Noly Black, que ya ha construido o reparado más de 20 viviendas en comunidades rurales de Holguín, se financia completamente con donaciones voluntarias de cubanos dentro y fuera de la isla.