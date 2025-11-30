Suspenden juego de la Serie Nacional por apagón que impidió descanso de los peloteros

Vídeos relacionados:
El béisbol cubano volvió a vivir este sábado otro episodio que revela el profundo deterioro de su infraestructura, cuando el partido entre Pinar del Río y Granma, correspondiente a la 64 Serie Nacional, fue suspendido porque los peloteros no pudieron dormir en toda la noche debido a un apagón prolongado en el hotel donde se hospedaban.
La suspensión fue confirmada inicialmente por el periodista deportivo Carlos Hernández Luján, quien explicó que el descanso de ambos equipos se vio comprometido por una falla eléctrica que se extendió durante horas en la zona del hotel Guacanayabo, en Manzanillo.
Poco después, la página especializada Yoel al Strike detalló que el apagón “atentó contra el sueño de los atletas”, obligando a posponer el partido pactado para este sábado en el estadio 26 de Diciembre, en Campechuela. Como consecuencia, se disputará una doble jornada este domingo desde las 10:00 a.m.
Medio oficial confirma la suspensión… pero oculta el motivo
La emisora CMKX Radio Bayamo también informó que el juego quedaba pospuesto, pero omitió totalmente la causa real. La nota oficial solo se limitó a anunciar la reprogramación del partido, sin mencionar el problema eléctrico ni las afectaciones a los atletas.
Este silencio informativo contrasta con la versión de periodistas y páginas deportivas independientes, que sí expusieron el motivo real del aplazamiento.
El incidente ocurre apenas días después de otro hecho extraordinario que sacudió la Serie Nacional cuando se produjo la suspensión del partido entre Matanzas y Camagüey tras el robo masivo en el dugout y el vestuario del equipo yumurino, donde varios peloteros quedaron literalmente sin pertenencias ni equipamiento deportivo.
Aquella suspensión, calificada como “inaceptable” por los propios equipos y medios locales, ya había encendido alarmas sobre el deterioro institucional, la falta de seguridad y la incapacidad del sistema deportivo para proteger a sus atletas.
Ahora, con un partido detenido por apagones que impiden el descanso mínimo necesario para jugar, se profundiza la sensación de crisis y precariedad que arrastra el béisbol cubano con hoteles sin electricidad, estadios sin protección, peloteros afectados y un calendario deportivo que tambalea frente a problemas que nada tienen que ver con el juego.
Problemas en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba
¿Por qué se suspendió el partido entre Pinar del Río y Granma en la Serie Nacional de Béisbol?
El partido fue suspendido debido a un apagón prolongado en el hotel donde se hospedaban los peloteros, lo que impidió que pudieran descansar adecuadamente antes del encuentro. Este incidente refleja el deterioro de la infraestructura y las condiciones precarias que enfrenta el béisbol cubano.
¿Cuál fue la respuesta oficial sobre la suspensión del partido debido al apagón?
La emisora CMKX Radio Bayamo informó sobre la suspensión del juego pero omitió mencionar el apagón como la causa real. La nota oficial solo anunció la reprogramación del partido, sin detallar el problema eléctrico ni sus efectos en los atletas, lo cual contrasta con las versiones de periodistas independientes que sí expusieron el verdadero motivo.
¿Qué otros incidentes recientes han afectado la Serie Nacional de Béisbol en Cuba?
Además del apagón, la Serie Nacional ha enfrentado otros problemas significativos. Recientemente, un partido entre Matanzas y Camagüey fue suspendido tras un robo masivo en el vestuario del equipo yumurino, y también se han reportado brotes de enfermedades virales que han afectado a varios jugadores. Estos incidentes reflejan una crisis institucional y de infraestructura que afecta profundamente al béisbol cubano.
¿Cómo afecta la crisis energética en Cuba al deporte nacional?
La crisis energética ha provocado apagones prolongados que afectan tanto a la vida diaria de los ciudadanos como a las actividades deportivas. En el caso del béisbol, los apagones han impedido el descanso adecuado de los peloteros, llevando a la suspensión de partidos. Esta situación es parte de un panorama más amplio de deterioro del sistema energético cubano, que también impacta otros aspectos de la sociedad, como el acceso a servicios básicos y la conservación de alimentos.
