Suspenden juego de la Serie Nacional por apagón que impidió descanso de los peloteros

El béisbol cubano volvió a vivir este sábado otro episodio que revela el profundo deterioro de su infraestructura, cuando el partido entre Pinar del Río y Granma, correspondiente a la 64 Serie Nacional, fue suspendido porque los peloteros no pudieron dormir en toda la noche debido a un apagón prolongado en el hotel donde se hospedaban.

La suspensión fue confirmada inicialmente por el periodista deportivo Carlos Hernández Luján, quien explicó que el descanso de ambos equipos se vio comprometido por una falla eléctrica que se extendió durante horas en la zona del hotel Guacanayabo, en Manzanillo.

Captura de Facebook/Carlos Hernández Luján

Poco después, la página especializada Yoel al Strike detalló que el apagón “atentó contra el sueño de los atletas”, obligando a posponer el partido pactado para este sábado en el estadio 26 de Diciembre, en Campechuela. Como consecuencia, se disputará una doble jornada este domingo desde las 10:00 a.m.

Captura de facebook/Yoel al Strike

Medio oficial confirma la suspensión… pero oculta el motivo

La emisora CMKX Radio Bayamo también informó que el juego quedaba pospuesto, pero omitió totalmente la causa real. La nota oficial solo se limitó a anunciar la reprogramación del partido, sin mencionar el problema eléctrico ni las afectaciones a los atletas.

Captura de Facebook/CMKX Radio Bayamo

Este silencio informativo contrasta con la versión de periodistas y páginas deportivas independientes, que sí expusieron el motivo real del aplazamiento.

El incidente ocurre apenas días después de otro hecho extraordinario que sacudió la Serie Nacional cuando se produjo la suspensión del partido entre Matanzas y Camagüey tras el robo masivo en el dugout y el vestuario del equipo yumurino, donde varios peloteros quedaron literalmente sin pertenencias ni equipamiento deportivo.

Aquella suspensión, calificada como “inaceptable” por los propios equipos y medios locales, ya había encendido alarmas sobre el deterioro institucional, la falta de seguridad y la incapacidad del sistema deportivo para proteger a sus atletas.

Ahora, con un partido detenido por apagones que impiden el descanso mínimo necesario para jugar, se profundiza la sensación de crisis y precariedad que arrastra el béisbol cubano con hoteles sin electricidad, estadios sin protección, peloteros afectados y un calendario deportivo que tambalea frente a problemas que nada tienen que ver con el juego.