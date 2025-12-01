Trump confirma que habló con Maduro y mantiene la presión: “Venezuela no es un país amigo”

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en medio de la mayor escalada de tensión entre Washington y Caracas en años. La revelación ocurrió a bordo del Air Force One, durante un intercambio informal con periodistas.
Cuando le preguntaron directamente si habló con Maduro, tal como reveló The New York Times, Trump respondió con un simple: “La respuesta es sí.” Luego, al pedirle detalles sobre la conversación, evitó calificarlas: “No diría que fue una buena o mala llamada; fue solo una llamada.”
Aunque se negó a profundizar en el contenido del intercambio, el mandatario mantuvo su mensaje de presión contra Caracas. Consultado sobre por qué la Casa Blanca considera cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela, Trump fue tajante: “Porque consideramos a Venezuela un país no muy amigo.”
Afirmó, sin presentar evidencia, que “millones” de venezolanos han llegado a Estados Unidos provenientes de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”, y aseguró que muchos de ellos “no deberían estar en nuestro país”.
La llamada secreta y el clima de máxima tensión
La confirmación pública del contacto llega después de que dos investigaciones de The New York Times e Infobae sacaran a la luz que Trump y Maduro hablaron el fin de semana pasado.
Mientras la primera versión señalaba que ambos discutieron la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, el reporte ampliado de Infobae asegura que la Casa Blanca negó rotundamente que exista intención alguna de reunión.
Según ese medio, Trump habría lanzado un ultimátum: Maduro y su círculo más cercano deben abandonar Caracas, una exigencia que incluiría a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
Horas después de la llamada, Washington designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), permitiendo ampliar operaciones militares y financieras contra la cúpula chavista.
“No lean nada”, pero la presión militar continúa
Durante el intercambio con periodistas, Trump pidió “no leer demasiado” sobre si podría haber un ataque inminente contra Venezuela. Sin embargo, sus palabras contrastan con el clima de tensión en la región.
Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, y el propio mandatario anticipó que las operaciones podrían extenderse “muy pronto” hacia objetivos terrestres.
“El terreno es más fácil”, dijo en días recientes, reforzando que ninguna opción está fuera de la mesa.
Fuentes citadas por Reuters aseguran además que la CIA ha intensificado operaciones encubiertas para preparar “opciones de transición política”, mientras el Pentágono mantiene un cerco naval frente a las costas venezolanas.
Maduro denuncia intento de apropiación petrolera
También este domingo, el Gobierno venezolano elevó aún más el tono. Según una carta enviada por Maduro al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Estados Unidos estaría intentando apoderarse de las “vastas reservas de petróleo” de Venezuela mediante “el uso de fuerza militar letal”.
El documento, revelado por El País, alerta de un riesgo para la estabilidad energética global justo cuando el Caribe vive un incremento inédito de operaciones militares estadounidenses.
Maduro acusa a Washington de mantener una “campaña de hostigamiento” desde agosto que, según su denuncia, incluye más de 14 buques de guerra, 15,000 efectivos y al menos 20 bombardeos contra pequeñas embarcaciones, lo que, asegura, ha dejado más de 80 “asesinatos extrajudiciales”.
En la carta, el gobernante pide a los países de la OPEP y OPEP+ apoyo para frenar lo que describe como una agresión que amenaza “los equilibrios del mercado energético internacional”.
Preguntas frecuentes sobre la llamada entre Trump y Maduro y la tensión entre EE.UU. y Venezuela
¿De qué hablaron Donald Trump y Nicolás Maduro durante su llamada telefónica?
Donald Trump habló con Nicolás Maduro sobre la necesidad de que el líder venezolano y su círculo cercano abandonen Caracas. Según Infobae, Trump lanzó un ultimátum a Maduro, exigiendo su salida inmediata de Venezuela, lo cual incluye a figuras clave del régimen. Esta conversación se enmarca en un contexto de máxima tensión entre Washington y Caracas, con la Casa Blanca intensificando su presión militar y diplomática contra el gobierno chavista.
¿Por qué Estados Unidos ha cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela?
Donald Trump afirmó que “millones” de venezolanos han llegado a Estados Unidos desde cárceles y redes de narcotráfico, sugiriendo que este es un motivo para cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, no presentó evidencia para respaldar esta afirmación. La declaración se enmarca en una narrativa de la administración estadounidense que acusa al régimen de Maduro de estar involucrado en actividades delictivas y de narcotráfico.
¿Qué es el Cartel de los Soles y por qué fue designado como Organización Terrorista Extranjera?
El Cartel de los Soles es una estructura criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro, acusada de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos. La designación como Organización Terrorista Extranjera permite a EE.UU. ampliar acciones militares y financieras contra la cúpula chavista. Esta medida forma parte de la estrategia de presión de Washington para desmantelar lo que considera un “narcoestado” dirigido por Maduro.
¿Está Estados Unidos preparando una intervención militar en Venezuela?
Donald Trump ha negado estar planeando una intervención militar inminente en Venezuela, aunque ha mantenido la opción sobre la mesa. La administración ha intensificado su presencia militar en el Caribe y ha ejecutado bombardeos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Además, la CIA ha incrementado sus operaciones encubiertas para preparar opciones de transición política, lo que sugiere un enfoque dual de presión militar y diplomática.
