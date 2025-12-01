Trump confirma que habló con Maduro y mantiene la presión: “Venezuela no es un país amigo”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en medio de la mayor escalada de tensión entre Washington y Caracas en años. La revelación ocurrió a bordo del Air Force One, durante un intercambio informal con periodistas.

Cuando le preguntaron directamente si habló con Maduro, tal como reveló The New York Times, Trump respondió con un simple: “La respuesta es sí.” Luego, al pedirle detalles sobre la conversación, evitó calificarlas: “No diría que fue una buena o mala llamada; fue solo una llamada.”

Aunque se negó a profundizar en el contenido del intercambio, el mandatario mantuvo su mensaje de presión contra Caracas. Consultado sobre por qué la Casa Blanca considera cerrado el espacio aéreo sobre Venezuela, Trump fue tajante: “Porque consideramos a Venezuela un país no muy amigo.”

Afirmó, sin presentar evidencia, que “millones” de venezolanos han llegado a Estados Unidos provenientes de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”, y aseguró que muchos de ellos “no deberían estar en nuestro país”.

La llamada secreta y el clima de máxima tensión

La confirmación pública del contacto llega después de que dos investigaciones de The New York Times e Infobae sacaran a la luz que Trump y Maduro hablaron el fin de semana pasado.

Mientras la primera versión señalaba que ambos discutieron la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, el reporte ampliado de Infobae asegura que la Casa Blanca negó rotundamente que exista intención alguna de reunión.

Según ese medio, Trump habría lanzado un ultimátum: Maduro y su círculo más cercano deben abandonar Caracas, una exigencia que incluiría a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Horas después de la llamada, Washington designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), permitiendo ampliar operaciones militares y financieras contra la cúpula chavista.

“No lean nada”, pero la presión militar continúa

Durante el intercambio con periodistas, Trump pidió “no leer demasiado” sobre si podría haber un ataque inminente contra Venezuela. Sin embargo, sus palabras contrastan con el clima de tensión en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha ejecutado decenas de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, y el propio mandatario anticipó que las operaciones podrían extenderse “muy pronto” hacia objetivos terrestres.

“El terreno es más fácil”, dijo en días recientes, reforzando que ninguna opción está fuera de la mesa.

Fuentes citadas por Reuters aseguran además que la CIA ha intensificado operaciones encubiertas para preparar “opciones de transición política”, mientras el Pentágono mantiene un cerco naval frente a las costas venezolanas.

Maduro denuncia intento de apropiación petrolera

También este domingo, el Gobierno venezolano elevó aún más el tono. Según una carta enviada por Maduro al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Estados Unidos estaría intentando apoderarse de las “vastas reservas de petróleo” de Venezuela mediante “el uso de fuerza militar letal”.

El documento, revelado por El País, alerta de un riesgo para la estabilidad energética global justo cuando el Caribe vive un incremento inédito de operaciones militares estadounidenses.

Maduro acusa a Washington de mantener una “campaña de hostigamiento” desde agosto que, según su denuncia, incluye más de 14 buques de guerra, 15,000 efectivos y al menos 20 bombardeos contra pequeñas embarcaciones, lo que, asegura, ha dejado más de 80 “asesinatos extrajudiciales”.

En la carta, el gobernante pide a los países de la OPEP y OPEP+ apoyo para frenar lo que describe como una agresión que amenaza “los equilibrios del mercado energético internacional”.