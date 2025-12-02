María Victoria Gil aclara cómo Díaz-Canel testificó en el juicio contra Alejandro Gil: “No estuvo en la sala”

La expresentadora cubana María Victoria Gil salió al paso este lunes a las interpretaciones que circularon en redes y en parte de la prensa independiente sobre el testimonio del gobernante Miguel Díaz-Canel en el juicio por delitos económicos contra su hermano, el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández.

En declaraciones al youtuber Darwin Santana, conocido como El Mundo de Darwin, la jurista precisó que Díaz-Canel sí fue testigo de cargo, pero no estuvo físicamente presente en la sala del tribunal, como algunos medios habían interpretado. Su comparecencia, explicó, se realizó “en sala cerrada”, mediante una declaración firmada.

“Yo jamás dije que Miguel Díaz-Canel había estado físicamente en el juicio. Dije que compareció como testigo de cargo, y la comparecencia puede hacerse de distintas formas según la ley procesal”, aclaró. “Él rindió declaración a puertas cerradas y firmó su testimonio, que contiene detalles de los delitos que se le imputan a mi hermano”.

La también abogada, que reside en España, insistió en que la participación del gobernante como testigo de la acusación constituye una traición personal y política hacia quien fue durante años su colaborador más cercano.

“Un hombre que es capaz de traicionar a un amigo, a un hermano”, lamentó. “No solo traiciona como político para salvar su imagen dañada; traiciona como ser humano”.

Recordó que la relación entre ambos era “estrechísima”, al punto de que Díaz-Canel tutoró la tesis de Economía del exministro, lo elogió públicamente incluso después de destituirlo y lo felicitó por su “excelente trabajo” pocos días antes de que estallara el escándalo.

“Eran uno… Ahora, para protegerse, declara contra él”, señaló.

Un juicio cerrado, cuatro días de sesiones y una petición fiscal de 30 años

La jurista reiteró que el proceso, que culminó tras cuatro sesiones consecutivas, se realizó bajo un “secretismo absoluto”. Ni el Noticiero de la Televisión Cubana ni ningún medio oficial mencionó el juicio por malversación, tráfico de influencias, lavado de activos y otros delitos económicos.

La familia solo pudo entrar a la sala “previa firma de un documento de confidencialidad”, una práctica que, dijo, busca “silenciar a las víctimas y evitar que el pueblo conozca la verdad”.

Según explicó, la petición fiscal contra su hermano es de 30 años de privación de libertad.

María Victoria reconoció nuevamente que su hermano ha admitido parte de los delitos económicos, aunque sostiene que está siendo utilizado como “chivo expiatorio” de una crisis que involucra a muchos otros funcionarios.

“El poder corrompe, y en un sistema corrupto es imposible que un ministro salga limpio. Pero no puede ser que toda la responsabilidad caiga en una sola persona”, dijo. “Los importantes han ido desapareciendo y solo queda mi hermano pagando por todo”.

Una denuncia que rompe el silencio impuesto

Pese a la presión familiar para que deje de hablar, incluido el ruego de su sobrina, quien teme que sus declaraciones agraven la situación del exministro, María Victoria asegura que seguirá denunciando lo que considera una operación política para proteger a la cúpula del poder.

“El pueblo de Cuba tiene derecho a saber qué ha pasado”, afirmó. “Yo hablo porque tengo la verdad en la mano. En las dictaduras no hay derechos, pero al menos que quede constancia de la injusticia”.

La expresentadora prometió seguir informando sobre el caso, convencida de que la única luz que puede entrar en un proceso judicial cerrado “es la que logre colarse desde afuera”.