Demoledor impacto de huracán Melissa en Songo La Maya: colapso de viviendas, puentes y redes eléctricas

El cruce del huracán Melissa por el oriente cubano ha tenido un efecto demoledor en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, donde destruyó cientos de viviendas, escuelas, carreteras y otras infraestructuras, según cifras preliminares del Consejo de Defensa Municipal.
La magnitud de la catástrofe provocada por el potente ciclón es enorme y se refleja en los severos daños en la infraestructura, las viviendas, los centros de servicios públicos y la agricultura en la localidad santiaguera, reportó el telecentro provincial TvSantiago.
Es significativo el impacto en el sector residencial, con más de 850 casas dañadas. Se registraron 75 derrumbes totales y 383 parciales; 57 techos destruidos por completo y 294 con daños parciales, y otros 42 hogares con roturas en paredes y baños, principalmente.
El sistema eléctrico sufrió estragos severos, a causa del derribo de postes y tramos de líneas. Se reportaron 27 postes de distribución caídos y ocho virados; nueve postes de subtransmisión derribados -seis de ellos partidos- y 16 tramos de línea en el suelo.
Todo el territorio permanece aún sin servicio eléctrico, informó el domingo la Corresponsalía de TV Songo La Maya.
También colapsaron puentes importantes, entre ellos Los Reynaldo y La Perla, y resultaron averiados numerosos caminos rurales y alcantarillas, impidiendo el acceso a las comunidades de Jutinicú, Ponupo, Loma del Gato, Jarahueca, Matahambre y otras. Deslizamientos de tierra y acumulaciones de escombros dificultan aún el paso a zonas rurales.
Según el informe del Consejo de Defensa, 16 centros médicos se encuentran afectados, sobre todo por daños en los techos, mientras que en el sector educativo, 36 escuelas sufrieron algún tipo de destrucción: tres se derrumbaron por completo, 23 reportan destrozos en techos y un número no especificado presenta problemas en puertas y ventanas.
Se contabilizaron 43 establecimientos del comercio y la gastronomía con daños estructurales y en techos, y también derrumbes, aunque esta cifra no se precisó. Mientras que 12 unidades de la Industria Alimentaria, incluidas panaderías, presentan secuelas del azote del huracán.
El derrumbe total del taller de la base de ómnibus, más averías estructurales y roturas en techos de varias terminales agravan aún más la ya profunda crisis del transporte público local.
La agricultura también fue golpeada severamente por el ciclón, con varias hectáreas de café y otros cultivos perdidos, además de daños en una docena de entidades y estructuras productivas.
Melissa también causó destrozos en cinco instituciones del Poder Popular e instalaciones deportivas y laborales del municipio.
Las torrenciales lluvias del fenómeno meteorológico causaron la crecida de varios ríos, mientras que 15 embalses de agua colapsaron, provocando graves inundaciones y la incomunicación de numerosas localidades del municipio, entre ellas Los Reynaldo, tras el desplome del puente de Baltony, estructura que conectaba las comunidades rurales y el centro urbano de Songo-La Maya.
La televisión estatal de Santiago de Cuba reportó que se ejecutan labores para la recuperación de los daños del huracán en el municipio. Las comunicaciones -dijo- “se van estabilizando gradualmente” y “se trabaja en el servicio eléctrico”.
Este lunes llegó a Songo La Maya el primer cargamento de tejas para asistir a los damnificados por el huracán. El gobierno local informó que la distribución se iniciará en la comunidad de Jarahueca, una de las más dañadas por el evento meteorológico.
