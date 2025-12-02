Gobierno cubano moviliza transporte para acto del Granma mientras el país sufre por la falta de combustible

Vídeos relacionados:

Mientras Cuba vive una de las peores crisis energéticas en años, con escasez de combustible, apagones prolongados y transporte paralizado, el régimen de La Habana movilizó este lunes caravanas de ómnibus y vehículos oficiales para celebrar el aniversario 69 del desembarco del yate Granma en Playa Las Coloradas, Niquero.

Imágenes difundidas por medios provinciales del régimen, como CNC TV Granma, muestran filas de autobuses trasladando a los participantes al acto político, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta enormes dificultades para desplazarse incluso dentro de sus municipios.

“Desde la cabecera municipal en Niquero sale la caravana con los participantes en el acto provincial por el #69Aniversario del Desembarco del Yate Granma”, publicó la televisión estatal, mostrando imágenes de la movilización.

La conmemoración estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista en Granma, y Yaritza Jérez Cabrera, primera secretaria de la UJC en el territorio, junto a otros funcionarios políticos y gubernamentales.

Según la prensa oficial, la jornada incluyó la entrega de carnés a nuevos militantes comunistas y discursos sobre “unidad y patriotismo heredado de los héroes de la Revolución”.

El acto, sin embargo, generó críticas y comentarios de indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el uso de combustible y transporte estatal para actividades políticas mientras escasean los recursos para la población.

La isla vive interminables apagones y tampoco hay combustible para fumigar y controlar la plaga de mosquitos, causantes de varias arbovirosis en la isla.

En ciudades como Holguín, Camagüey y La Habana, el transporte público se encuentra prácticamente paralizado y las colas para obtener gasolina o diésel duran días.

“Para los actos del Partido siempre hay combustible, pero para llevar enfermos o alimentos no aparece una gota”, escribió un internauta, reflejando el malestar popular que se extiende por todo el país.

El evento repitió las consignas tradicionales del oficialismo, entre ellas la frase atribuida a Fidel Castro: “Si salimos, llegamos; si llegamos, entramos; si entramos, triunfamos”.

La prensa estatal exaltó el desembarco de los 82 expedicionarios del yate Granma como “el cimiento de la Revolución Cubana”, mientras ignoró la crítica situación económica y social que atraviesa la isla.

La conmemoración del 2 de diciembre de 1956 ocurre en medio de una de las peores crisis de abastecimiento de combustible desde el llamado “Período Especial”.

En muchas provincias, los hospitales han debido reducir servicios, las termoeléctricas operan al mínimo y el transporte intermunicipal está prácticamente suspendido.

Pese a ello, el régimen mantiene su agenda de actos políticos y simbólicos con amplia cobertura mediática y movilización de recursos.