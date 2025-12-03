En video: Ladrón entra a casa de una joyera en Miami

Vídeos relacionados:

La tranquilidad del vecindario de North Miami Beach se vio abruptamente alterada el pasado viernes cuando un intruso forzó la entrada a la vivienda de Ayana Dyce, una reconocida joyera y presentadora de televisión.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el sospechoso irrumpió en la casa, y aunque la alarma sonó de inmediato, el delincuente permaneció dentro varios minutos.

El hecho ha causado conmoción no solo por la audacia del acto, sino por la posibilidad de que se tratara de un robo dirigido con conocimiento previo de lo que había en la vivienda: joyas de alto valor.

“¿Qué buscaban?”: el testimonio de la víctima

Ayana Dyce no daba crédito a lo que veía cuando revisó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su vivienda. “Al principio pensé: ¿qué?”, contó aún incrédula.

En el video, se observa cómo un individuo fuerza la puerta trasera e ingresa con determinación, como si supiera exactamente a dónde dirigirse.

Aunque en ese momento no había nadie en la casa, la madre de Dyce, quien tiene acceso a una bocina inteligente instalada en la vivienda, intentó ahuyentar al intruso desde la distancia.

“(Ella dijo) ‘Sal, ¿qué estás haciendo aquí?’”, relató Dyce.

Pese al intento, el sospechoso continuó registrando la casa.

Para Dyce, no hay duda de que el ladrón fue tras algo específico: una bolsa con joyas que guarda en su hogar.

“Estaban buscando esa bolsa de joyas que tengo en la casa”, aseguró.

Su certeza se basa en detalles que ha podido observar al revisar el estado en que quedó su dormitorio.

“Revolvieron mi cuarto, sabían exactamente adónde ir”, dijo.

Una joyera televisiva y posible blanco planeado

Ayana Dyce lleva tres años dedicada a la venta de joyas, una labor que ha desarrollado entre Atlanta y el sur de la Florida.

Su rostro es conocido también en la televisión, donde presenta segmentos relacionados con el mundo de la joyería.

Esa visibilidad pública, sumada al hecho de tener productos de alto valor en casa, la convierte en un blanco potencial para quienes buscan beneficios rápidos.

Más aún, Dyce no descarta que el ataque haya sido perpetrado por alguien que ya conocía el interior de su vivienda.

“En el fondo, pensaba: ¿Alguien me siguió a casa desde el intercambio algún día? ¿Alguien me vio sacando maletas del coche?”, se preguntó.

Incluso plantea la posibilidad de que alguien que trabajó en su casa pudo haber notado las joyas.

Sin inventario claro, pero con temor persistente

Al llegar a casa, Dyce intentó verificar si el intruso se había llevado algo.

“Tengo una idea de dónde están los objetos grandes, pero qué objeto pequeño o qué pocas cosas faltan, todavía estoy tratando de averiguar qué era”, explicó.

El proceso de determinar con precisión lo robado aún está en curso, y la Policía de North Miami Beach ha indicado que sigue esperando un inventario detallado para avanzar con la investigación.

Más allá de las pérdidas materiales, lo que más le preocupa a Dyce es la sensación de vulnerabilidad que le ha dejado el episodio.

“Quiero que se identifique a la persona, quiero que este vecindario sepa que es un lugar seguro para vivir”, afirmó.

Y añadió con firmeza: “No quiero que esto se convierta en un patrón de comportamiento que haga que alguien piense que hay personas mayores vulnerables que viven en este vecindario y de las que se pueden aprovechar”.

La policía ha confirmado que el caso continúa bajo investigación activa.

Las autoridades no han revelado aún si tienen pistas concretas sobre la identidad del intruso, pero esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad, sumadas al inventario de lo robado, permitan avanzar en la identificación y captura del responsable.