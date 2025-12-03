En medio de crisis epidemiológica en Cuba Portal Miranda pone medallas y reparte propaganda

Portal Miranda entrega medallas mientras Cuba enfrenta una grave crisis epidemiológica Foto © X / José Angel Portal Miranda

Vídeos relacionados:

Mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis sanitarias de los últimos años, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, encabezó varios actos oficiales en La Habana para entregar medallas y reconocimientos a trabajadores del sector, en el marco del Día de la Medicina Latinoamericana.

En las actividades, difundidas por el propio ministro y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en la red social X, se entregaron la Orden “Lázaro Peña”, la Medalla “Jesús Menéndez” y otras distinciones a profesionales destacados del sector. El organismo afirmó que “la constancia y la solidaridad definen a nuestros héroes de la salud”.

Portal Miranda también reconoció a locutores cubanos, quienes “acompañan el quehacer del Sistema Nacional de Salud en tan disímiles escenarios”, y agradeció “el esfuerzo de tantos” que, según dijo, “ha sido esencial para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”, según compartió en una publicación en X.

En otro mensaje, el titular del MINSAP aseguró que “la promoción de salud ha sido clave para prevenir el VIH/Sida y proteger a quienes viven con la enfermedad”, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Un contexto marcado por epidemias y escasez

Los actos protocolares ocurren en medio de una emergencia sanitaria nacional que incluso el propio régimen ha tenido que reconocer. El ministro de Salud pidió recientemente “mantener la calidad de los servicios y el compromiso del personal” ante la circulación simultánea de varios virus, tras reconocer la “situación epidemiológica nacional” y la necesidad de “enfatizar la vigilancia clínico-epidemiológica”.

De acuerdo con los reportes oficiales, 31,513 personas han sido diagnosticadas con sospecha de chikungunya, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue. El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán García, confirmó que “estamos en una epidemia de chikungunya”, con 95 pacientes en cuidados intensivos, de ellos 63 menores de 18 años.

Lo más leído hoy:

En los últimos días, el gobierno cubano reconoció la muerte de 33 personas por dengue y chikungunya, entre ellas 21 menores de edad, según detalló la viceministra de Salud, Carilda Peña García. Las autoridades sanitarias indicaron que el brote afecta a las 14 provincias del país y que el índice de infestación del mosquito Aedes aegypti se mantiene en 0,89%, una cifra considerada de riesgo alto.

La situación se ha agravado con la confirmación de la circulación de los virus de influenza H1N1, COVID-19 y sincitial respiratorio, en un contexto de escasez de medicamentos, apagones y deterioro de la infraestructura hospitalaria.

Escasez de medicinas y malestar ciudadano

Pese a la crisis, Portal Miranda había celebrado antes en redes sociales el Día del Trabajador Farmacéutico, agradeciendo “a quienes, aun entre desafíos cotidianos, sostienen una labor esencial para el Sistema Nacional de Salud”. El gesto provocó críticas de internautas que cuestionaron el tono de las publicaciones en medio de la falta generalizada de medicamentos y la propagación de arbovirosis en todo el país.

Usuarios en redes sociales han reaccionado con molestia ante las publicaciones del ministro y del MINSAP, señalando que mientras el sistema sanitario enfrenta carencias estructurales, las autoridades priorizan actos protocolarios y condecoraciones. Otros pidieron transparencia en los reportes epidemiológicos y medidas efectivas para frenar la expansión del dengue, la chikungunya y otras enfermedades.

Actos como estos, por su parte, reflejan una desconexión profunda entre la retórica oficial y la dramática situación que viven miles de cubanos, que enfrentan hospitales colapsados y la falta de medicamentos esenciales.