Familia denuncia falta de apoyo estatal en el entierro de un veterano de guerra en Contramaestre

Un video difundido en redes sociales denuncia que el cuerpo de un veterano de guerra en el municipio Contramaestre, Santiago de Cuba, no recibió apoyo estatal ni honores oficiales al momento de su entierro.

La grabación fue compartida por el periodista Mario J. Pentón en la red social X (antes Twitter), el 2 de diciembre de 2025, y muestra a un hombre que critica las condiciones del sepelio. En el video, el denunciante asegura que el fallecido fue "combatiente de la revolución" y cuestiona que no se le colocaran medallas, bandera ni los símbolos que suelen acompañar estos funerales. También afirma que el entierro se retrasó por falta de espacio en el cementerio local.

El material provocó una fuerte reacción en redes sociales. En X, varios usuarios expresaron indignación por el trato al veterano y denunciaron el abandono del régimen. “Están a punto de meter a la gente en un saco después de fallecer. Qué horror”, escribió uno, mientras otro apuntó que “a la dictadura el pueblo no le interesa para nada”.

En Facebook, donde el periodista también publicó el video, cientos de comentarios coincidieron en que el hecho refleja el deterioro del país y la falta de respeto incluso hacia quienes apoyaron al sistema. “Esa es la revolución que defendió”, opinó un usuario, mientras otro comentó: “Roma paga a los traidores, pero los desprecia”. Otros resaltaron el aspecto humano del reclamo: “No se trata de medallas, sino de dignidad y respeto para cualquier cubano”, escribió una internauta.

La denuncia se suma a múltiples quejas recientes sobre el estado crítico de los servicios funerarios en Cuba, marcados por escasez de ataúdes, demoras en los entierros y deterioro de los cementerios, en medio de la prolongada crisis económica que atraviesa el país.