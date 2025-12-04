Epidemiólogo ruso pide cancelar viajes al exterior por brote en Cuba: “Es una tontería arriesgarse”

Vídeos relacionados:

El epidemiólogo y académico ruso Gennadiy Onishchenko recomendó a los ciudadanos de su país no viajar al extranjero durante las fiestas de fin de año, citando los riesgos de contagio por el brote de chikungunya que afecta actualmente a Cuba y otras regiones del Caribe.

En declaraciones al medio ruso Life.ru, Onishchenko fue tajante: “Quien aún no ha comprado un viaje, que no lo haga. Y quien ya lo tenga, que lo devuelva y piense en descansar cerca de casa. Viajar al extranjero y arriesgarse a contraer una infección, pagando por ello, es, como mínimo, una tontería”.

El especialista subrayó que la reciente epidemia de dengue y chikungunya en Cuba —que ha dejado decenas de fallecidos, en su mayoría menores de edad— debe servir como advertencia para quienes planean desplazarse a zonas tropicales.

“No se trata solo del virus, sino de los riesgos climáticos y del esfuerzo físico que implican los cambios bruscos de temperatura”, alertó.

Según el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Cuba ha reportado oficialmente 33 muertes por enfermedades transmitidas por mosquitos, aunque registros independientes elevan la cifra a al menos 87 fallecidos en todo el país.

Los niveles más altos de contagio se han registrado en La Habana y Santiago de Cuba.

Lo más leído hoy:

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) denunció recientemente que la epidemia ha alcanzado a “una tercera parte de la población” en algunas provincias, agravada por la falta de medicamentos, la acumulación de desechos y el colapso del sistema sanitario.

Mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel guarda silencio sobre la magnitud real del brote, hospitales de todo el país reportan saturación y escasez de insumos básicos como sueros, analgésicos y reactivos de laboratorio.

Onishchenko advirtió que, si bien el virus chikungunya no podría expandirse en Rusia por la ausencia del mosquito transmisor Aedes aegypti, el riesgo principal está en el contagio individual y en los efectos del viaje sobre la salud de personas vulnerables.

“El salto de un clima tropical húmedo a temperaturas bajo cero en invierno puede provocar serias alteraciones en el organismo, sobre todo en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas”, explicó el epidemiólogo, quien recordó que en los últimos años se han detectado casos importados desde Asia y el Caribe.

El experto insistió en que las autoridades deben reforzar el control sanitario en los aeropuertos rusos y advirtió que los turistas no deberían “arriesgar su salud ni su dinero” por un viaje en condiciones inestables.

La advertencia del científico ruso se suma a las recomendaciones emitidas esta semana por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y sanitario de la isla, y pidió a los viajeros “evaluar los riesgos antes de desplazarse”.

Mientras tanto, el régimen cubano reconoció más de 30 muertos por dengue y chikungunya, pero continúa promocionando el turismo extranjero en medio de la crisis epidemiológica, en un intento desesperado por sostener una de las pocas fuentes de divisas que aún le quedan.

“La combinación de apagones, falta de medicamentos y brotes infecciosos hace de Cuba un destino de alto riesgo”, concluyó Onishchenko, quien recomendó a sus compatriotas “pasar las fiestas en casa y cuidar la salud”.