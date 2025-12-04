EE.UU. impondrá restricciones de visa a responsables de persecución religiosa

“Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a las atrocidades y la violencia contra los cristianos en Nigeria y en todo el mundo”, declaró Marco Rubio.

Jueves, 4 Diciembre, 2025 - 12:57

Marco Rubio
Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington impondrá nuevas restricciones de visa a funcionarios, individuos o gobiernos implicados en violaciones a la libertad religiosa, comenzando por Nigeria.

“Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a las atrocidades y la violencia contra los cristianos en Nigeria y en todo el mundo”, declaró Rubio en un comunicado difundido este miércoles en su cuenta de X.

El Departamento de Estado informó que las restricciones afectarán a toda persona que dirija, autorice, financie, apoye o ejecute violaciones de la libertad religiosa.

La medida también podrá aplicarse a familiares directos de los responsables, según precisó el secretario de Estado.

Rubio explicó que la decisión responde a “los asesinatos masivos y la violencia contra cristianos perpetrados por terroristas islámicos radicales, milicias étnicas fulani y otros grupos violentos en Nigeria y más allá”.

Aunque Nigeria fue el primer país señalado, la política se extenderá a “otros gobiernos o individuos involucrados en persecuciones religiosas”.

El presidente Donald Trump declaró a Nigeria “país de especial preocupación” en octubre, tras los informes sobre graves violaciones a la libertad religiosa y los ataques sistemáticos contra comunidades cristianas.

Trump también encomendó al Congreso y a representantes republicanos —entre ellos Riley Moore y Tom Cole— investigar más a fondo la situación y presentar un informe sobre la persecución religiosa en ese país africano.

El 2 de noviembre solicitó Ministerio de Defensa preparar una posible acción militar contra Nigeria.

“Estados Unidos no puede permanecer indiferente mientras ocurren atrocidades de este tipo en Nigeria y en numerosos otros países”, advirtió Trump en declaraciones recientes.

De acuerdo con estimaciones de organizaciones internacionales, más de 50.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria desde 2009, y cerca de 7.000 solo en la primera mitad de 2025, la mayoría a manos de Boko Haram o milicias musulmanas fulani.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

