Operativo policial en 100 y Boyeros termina con 10 detenidos y fuertes multas

Un operativo policial en el área de comercialización del Puente de 100 y Boyeros terminó con 10 personas detenidas y multas de entre 16 mil y 32 mil pesos, según confirmó Tribuna de La Habana, el diario oficialista del Partido Comunista en La Habana.

Para muchos vecinos, la escena recordó la redada de 2022, cuando la intervención estatal dejó la zona “ordenada”, sí, pero también más vacía y con precios más altos, un golpe directo al bolsillo de quienes dependen del mercado informal para sobrevivir a la crisis.

El despliegue actual contó con la participación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC), el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) y la Dirección General de Transporte de La Habana.

De acuerdo con Ernesto Ramírez Téllez, del Gobierno de Boyeros, el objetivo fue enfrentar “ilegalidades” y reorganizar el espacio. El operativo incluyó la delimitación del parqueo, el control de accesos y la presencia de menores deambulantes en la zona, donde además se instaló un Puesto de Mando permanente.

Pero detrás del discurso institucional, la preocupación en la calle es otra. La candonga del Puente de 100, un espacio caótico, ruidoso y lleno de vida, donde se vende desde comida hasta medicinas, ropa o artículos del hogar, es también un pulmón económico para miles de cubanos que ya no encuentran alternativas en el mercado estatal.

Aquí, entre empujones y regateos, lo primero que aconsejan es “agarra bien la cartera”, porque los robos son frecuentes; pero aun así la gente va, porque los precios siguen siendo más accesibles que en otros puntos de venta.

La última vez que el gobierno “puso orden”, en 2022, la oferta se desplomó y los pocos productos disponibles se encarecieron aún más, como reportó también Tribuna de La Habana. “Ahora estamos sin nada”, lamentaban entonces los habaneros.

El temor es que la historia se repita. Que la redada no solo deje detenidos, sino también menos opciones para alimentarse, menos medicamentos al alcance, menos oportunidades para un pueblo que se las ingenia cada día para resistir la crisis.

Por ahora, el mercado sigue en pie. Pero la gente sabe que cualquier redada puede dejarlo vacío otra vez. Y el miedo no es a la policía. Es a volver a quedarse sin dónde comprar.