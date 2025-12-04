Preso político cubano lleva 37 años tras las rejas y hoy su vida corre peligro en huelga de hambre

Vídeos relacionados:
El preso político cubano Leoncio Rodríguez Ponce, quien lleva 37 años tras las rejas, se encuentra en peligro de muerte tras iniciar una huelga de hambre el 1 de diciembre.
Según denunció la organización Cubalex en su página de Facebook, fue trasladado a una celda de aislamiento en la Prisión Provincial de Holguín por órdenes del jefe de Orden Interior del penal, como represalia por su protesta pacífica.
Rodríguez Ponce, de 60 años, comenzó su acción en solidaridad con Yosvany Rosell García, quien mantuvo la misma medida durante 40 días.
Ahora su estado de salud es crítico. Sufre de hipertensión, úlceras, desnutrición severa, problemas renales y reumatismo, condiciones que lo hacen extremadamente vulnerable ante una huelga de hambre.
A pesar de ello, las autoridades penitenciarias han negado sistemáticamente la atención médica que requiere, prolongando su sufrimiento y aumentando el riesgo de consecuencias fatales.
Cubalex informó que Rodríguez Ponce, encarcelado desde 1988, ha sido víctima de un patrón sistemático de abusos: golpizas, amenazas, traslados arbitrarios entre distintas prisiones, negación de beneficios y fabricación de causas penales.
Actualmente, lo mantienen alejado de su familia en Guantánamo, dificultando las visitas y el acceso a apoyo vital.
Durante su larga reclusión, Rodríguez Ponce ha pasado por prisiones en Boniato, Kilo 8, Villa Clara, Combinado del Este y Pinar del Río, siendo Holguín su destino más reciente.
En Boniato sufrió una golpiza que lo llevó a tatuarse la palabra "cambio" en la frente como acto de resistencia, tras lo cual la Seguridad del Estado le ofreció libertad condicional a cambio de borrarlo, oferta que rechazó y que resultó en nuevas represalias.
El caso de Rodríguez Ponce no es un hecho aislado: refleja el trato sistemático que reciben los presos políticos en Cuba, donde la desatención médica y las condiciones inhumanas de las cárceles se convierten en herramientas de represión.
Organizaciones como Cubalex exigen que el régimen garantice la vida y la salud de Rodríguez Ponce, así como el respeto de sus derechos fundamentales.
El preso político también ha cuestionado públicamente, en cartas enviadas a la Unión Europea, la hipocresía de organismos internacionales que critican el embargo estadounidense pero no presionan al gobierno cubano por las violaciones de derechos humanos dentro de la Isla.
Rodríguez Ponce cuestionó directamente la falta de coherencia de la política europea y la escasa atención a la situación de los presos políticos en Cuba, evidenciando que su lucha trasciende las paredes de la prisión.
La situación de Leoncio Rodríguez Ponce exige atención inmediata y representa un llamado de alerta sobre las condiciones extremas a las que se enfrenta la disidencia en Cuba.
La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía tienen un papel crucial en visibilizar su caso y exigir al régimen cubano que detenga las represalias y garantice la vida y dignidad de los presos políticos.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los presos políticos en Cuba
¿Quién es Leoncio Rodríguez Ponce y por qué está en prisión desde hace 37 años?
Leoncio Rodríguez Ponce es un preso político cubano que lleva 37 años en prisión, desde 1988. Durante su encarcelamiento, ha sufrido golpizas, traslados arbitrarios y negación de atención médica, lo que refleja el trato sistemático hacia los presos políticos en Cuba. Su caso es emblemático de la represión del régimen cubano contra la disidencia política.
¿Por qué Leoncio Rodríguez Ponce está en huelga de hambre y cuál es su estado de salud actual?
Leoncio Rodríguez Ponce está en huelga de hambre en solidaridad con otro preso político, Yosvany Rosell García, quien también realizó una huelga similar. Rodríguez Ponce sufre de hipertensión, úlceras y desnutrición severa, entre otras complicaciones de salud, lo que lo hace extremadamente vulnerable. Su estado de salud es crítico, y las autoridades han negado la atención médica que necesita.
¿Qué organizaciones están denunciando la situación de Leoncio Rodríguez Ponce?
La organización de derechos humanos Cubalex ha denunciado la situación de Leoncio Rodríguez Ponce, destacando los abusos sistemáticos que ha sufrido durante su encarcelamiento. Cubalex exige al régimen cubano que garantice su vida y salud, así como el respeto a sus derechos fundamentales.
¿Cuál es el papel de la comunidad internacional ante la situación de los presos políticos en Cuba?
La comunidad internacional, junto con organizaciones de derechos humanos, tiene un papel crucial en visibilizar y presionar al régimen cubano para que detenga las represalias contra los presos políticos y garantice sus derechos humanos. Casos como el de Leoncio Rodríguez Ponce requieren atención urgente y acciones concretas para mejorar las condiciones de los presos políticos en Cuba.
