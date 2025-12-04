Preso político cubano lleva 37 años tras las rejas y hoy su vida corre peligro en huelga de hambre

Vídeos relacionados:

El preso político cubano Leoncio Rodríguez Ponce, quien lleva 37 años tras las rejas, se encuentra en peligro de muerte tras iniciar una huelga de hambre el 1 de diciembre.

Según denunció la organización Cubalex en su página de Facebook, fue trasladado a una celda de aislamiento en la Prisión Provincial de Holguín por órdenes del jefe de Orden Interior del penal, como represalia por su protesta pacífica.

Rodríguez Ponce, de 60 años, comenzó su acción en solidaridad con Yosvany Rosell García, quien mantuvo la misma medida durante 40 días.

Ahora su estado de salud es crítico. Sufre de hipertensión, úlceras, desnutrición severa, problemas renales y reumatismo, condiciones que lo hacen extremadamente vulnerable ante una huelga de hambre.

A pesar de ello, las autoridades penitenciarias han negado sistemáticamente la atención médica que requiere, prolongando su sufrimiento y aumentando el riesgo de consecuencias fatales.

Cubalex informó que Rodríguez Ponce, encarcelado desde 1988, ha sido víctima de un patrón sistemático de abusos: golpizas, amenazas, traslados arbitrarios entre distintas prisiones, negación de beneficios y fabricación de causas penales.

Actualmente, lo mantienen alejado de su familia en Guantánamo, dificultando las visitas y el acceso a apoyo vital.

Captura de Facebook / Cubalex

Durante su larga reclusión, Rodríguez Ponce ha pasado por prisiones en Boniato, Kilo 8, Villa Clara, Combinado del Este y Pinar del Río, siendo Holguín su destino más reciente.

En Boniato sufrió una golpiza que lo llevó a tatuarse la palabra "cambio" en la frente como acto de resistencia, tras lo cual la Seguridad del Estado le ofreció libertad condicional a cambio de borrarlo, oferta que rechazó y que resultó en nuevas represalias.

El caso de Rodríguez Ponce no es un hecho aislado: refleja el trato sistemático que reciben los presos políticos en Cuba, donde la desatención médica y las condiciones inhumanas de las cárceles se convierten en herramientas de represión.

Organizaciones como Cubalex exigen que el régimen garantice la vida y la salud de Rodríguez Ponce, así como el respeto de sus derechos fundamentales.

El preso político también ha cuestionado públicamente, en cartas enviadas a la Unión Europea, la hipocresía de organismos internacionales que critican el embargo estadounidense pero no presionan al gobierno cubano por las violaciones de derechos humanos dentro de la Isla.

Rodríguez Ponce cuestionó directamente la falta de coherencia de la política europea y la escasa atención a la situación de los presos políticos en Cuba, evidenciando que su lucha trasciende las paredes de la prisión.

La situación de Leoncio Rodríguez Ponce exige atención inmediata y representa un llamado de alerta sobre las condiciones extremas a las que se enfrenta la disidencia en Cuba.

La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía tienen un papel crucial en visibilizar su caso y exigir al régimen cubano que detenga las represalias y garantice la vida y dignidad de los presos políticos.