ICE detiene a doctora cubana a pesar de tener una bebé gravemente enferma

Lázara Campos Cabrera, una doctora cubana de 29 años, fue detenida por ICE durante una cita rutinaria en Houston, a pesar de no presentar historial criminal y de tener una bebé gravemente enferma que necesita cuidados constantes.
El periodista Javier Díaz presentó el caso en su perfil de Facebook e hizo un llamado a los senadores cubanoamericanos para que intervengan en favor de esta mujer, la cual ha cumplido con todos los requerimientos migratorios desde que llegó a Estados Unidos en 2021 con una I-220A.
La pequeña Antonella se encuentra en estado crítico y depende completamente de cuidados especializados.
Su madre es su cuidadora principal, indispensable para su estabilidad física y emocional.
