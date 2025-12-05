ICE detiene a doctora cubana a pesar de tener una bebé gravemente enferma

Lázara Campos Cabrera, una doctora cubana de 29 años, fue detenida por ICE durante una cita rutinaria en Houston, a pesar de no presentar historial criminal y de tener una bebé gravemente enferma que necesita cuidados constantes.

El periodista Javier Díaz presentó el caso en su perfil de Facebook e hizo un llamado a los senadores cubanoamericanos para que intervengan en favor de esta mujer, la cual ha cumplido con todos los requerimientos migratorios desde que llegó a Estados Unidos en 2021 con una I-220A.

Explica que lo más doloroso de su detención es la situación de su hija de 15 meses,, quien nació con dos condiciones genéticas graves que comprometen su vida.

La pequeña Antonella se encuentra en estado crítico y depende completamente de cuidados especializados.

Su madre es su cuidadora principal, indispensable para su estabilidad física y emocional.