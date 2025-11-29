Reportan recién nacidos con chikungunya en Sancti Spíritus: “En esta etapa la enfermedad puede ser mortal”

Siete recién nacidos atendidos en el Servicio Provincial de Neonatología de Sancti Spíritus evolucionan de manera favorable tras ser diagnosticados con chikungunya, según confirmó la prensa oficialista.

Pese a que todos fueron reportados entre graves y críticos desde el pasado 11 de noviembre, en medio del complejo panorama epidemiológico que vive Cuba por las arbovirosis, los neonatos están en vías de recuperación.

Ello supone un alivio para los galenos, pues en esta etapa de vida la enfermedad es potencialmente mortal.

Según explicó la doctora Meidalis Martínez Barrios, especialista de segundo grado en Neonatología y jefa del servicio, el manejo de estos pacientes ha exigido un seguimiento clínico minucioso, la aplicación de protocolos específicos y un trabajo prácticamente ininterrumpido del personal médico y de enfermería.

Recordó que, en el recién nacido, a diferencia de otras etapas de la vida, el chikungunya es “una enfermedad grave y potencialmente mortal”, que obliga a un manejo intensivo neonatal con control estricto de fármacos, balance hídrico y vigilancia hemodinámica.

“Hemos tenido un total de siete pacientes. Comenzamos a tener el primer caso el día 11 de noviembre. Dos de estos pacientes se reportaron críticos. Los cinco restantes se reportaron graves porque, por protocolo, un recién nacido con síntomas de chikungunya se reporta grave”, detalló a Radio Sancti Spíritus.

La especialista señaló que dos de los bebés no fueron muy sintomáticos, mientras que el resto sí presentó un cuadro más complejo; sin embargo, todos han evolucionado hacia la resolución de la enfermedad.

Captura de Facebook

Los primeros tres días de ingreso, subrayó, son los de mayor tensión asistencial.

“Los dos que han estado críticos son los que más hemos tenido que trabajar y los que han tenido más tiempo de evolución en el servicio”, añadió.

Ante la complejidad de los casos, el servicio de Neonatología tuvo que redoblar los turnos de guardia y reforzar la presencia de personal especializado.

“Los médicos y las enfermeras están trabajando 24 horas cada 48 horas”, explicó Martínez Barrios, al describir guardias “desgastantes” por la intensidad del manejo que requieren estos pacientes.

La neonatóloga reconoció que el reto profesional ha sido enorme: “Incluso nosotros en el servicio, los médicos comentamos que esto para nosotros ha sido más difícil que la COVID”, afirmó, en referencia a la carga asistencial y al nivel de riesgo que supone la enfermedad para estos pacientes extremadamente vulnerables.

El caso de los recién nacidos espirituanos se inscribe en un contexto nacional de deterioro sostenido de los indicadores epidemiológicos.

De acuerdo con la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, Cuba cerró la última jornada con 107 personas ingresadas en salas de cuidados intensivos por arbovirosis, de ellas 79 en estado grave y 28 críticas.

La mayoría de los casos críticos son menores de 18 años, incluidos neonatos y recién nacidos, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia sobre la población pediátrica.

En ese mismo periodo, las autoridades sanitarias captaron 6,793 personas con síndrome febril inespecífico; el 88 % recibió algún tipo de ingreso, y 43,911 pacientes permanecen actualmente bajo seguimiento.

La positividad de la prueba de IgM para dengue aumentó hasta 24,6 %, frente al 18,5 % del día anterior, tras realizar más estudios al sexto día de síntomas, una señal de que la circulación viral continúa en ascenso.

El control del mosquito Aedes aegypti sigue siendo un punto crítico. En la última jornada se detectaron 416 focos, lo que mantiene elevado el índice de infestación.

En cuanto al chikungunya, se registraron 826 nuevos casos, para un acumulado de 37,194 enfermos desde el inicio de la epidemia. Solo seis de los diagnosticados en el último día fueron confirmados por PCR, y el total de confirmados por esta vía asciende a 1,177, mientras la mayoría se diagnostica por criterios clínicos y epidemiológicos.

Peña García informó que se cumplió el 96 % del plan de fumigación, aunque reconoció que persisten faltas de equipos en varios territorios, lo que limita el alcance de las acciones adulticidas.

También anunció el inicio de ensayos clínicos en Matanzas y la ampliación de la vacunación antigripal a grupos etarios más jóvenes en zonas con mayor complejidad epidemiológica, como parte de la estrategia para reducir complicaciones asociadas.

A pesar de estos anuncios, la viceministra admitió que el país aún no puede hablar de una situación controlada.

Señaló que el comportamiento de la epidemia es heterogéneo y volátil entre municipios, con algunos territorios que muestran una leve reducción de atenciones por fiebre y otros entrando en fases de incremento de sospechosos.

En ese escenario, la evolución favorable de los siete recién nacidos con chikungunya en Sancti Spíritus se presenta como un resultado alentador dentro de un panorama general de alta tensión para el sistema sanitario.