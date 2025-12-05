"La maldición de ser médico en Cuba": Doctor expone la dura realidad de su profesión en medio del abandono oficial

Vídeos relacionados:

El médico cubano Reynaldo Verona Bonce trazó un retrato descarnado sobre lo que significa ser un profesional de la salud en la Isla, donde el sistema sanitario está marcado por un profundo deterioro.

En un extenso y emotivo mensaje publicado en Facebook con motivo de la celebración del Día de la Medicina Latinoamericana, Verona quiso denunciar la precariedad en que trabajan los especialistas del sector.

Recordó que la sociedad cubana solía venerar a los médicos como figuras respetadas y símbolo de orgullo familiar.

Pero ahora ese reconocimiento se ha erosionado en un escenario donde la precariedad domina los hospitales, la falta de insumos es constante y las carencias económicas golpean todas las aristas de la vida profesional y familiar.

Sin embargo, pese al desfavorable contexto laboral, "muchos continúan allí".

Mientras, en la calle otros se preguntan si los que aún se aferran a sus batas blancas estarán en su sano juicio.

"La realidad hoy muerde", escribió, refiriéndose a un clima en el que la ciudadanía exige resultados aun cuando los centros de salud llevan años sumidos en el desabastecimiento y el deterioro.

El doctor critica, aunque muchos olvidaron los sacrificios asumidos por el personal médico durante la pandemia de COVID-19, cuando estuvieron expuestos y contagiados, los sanitarios siguen enfrentando condiciones extremas.

"Son sin dudas los más sacrificados, quienes por más tiempo han estudiado y los peor remunerados", subrayó.

Según describe, la escasez de recursos, los salarios insuficientes y la sobrecarga laboral han empujado a parte del gremio a cuestionar si vale la pena continuar en sus puestos, pese a su vocación.

Un sistema que castiga al médico

El texto de Verona Bonce denuncia un patrón: cuando un tratamiento falla, una cirugía se pospone o un procedimiento se dilata por falta de condiciones, la culpa recae automáticamente en el galeno.

A su juicio, la sociedad no considera las carencias estructurales del sistema y prefiere responsabilizar al profesional.

"Aunque no haya recursos en los hospitales, se dilaten procederes, no se cumplan normas o la programación de cirugía. Siempre será por culpa del médico", cuestionó.

"Invariablemente se les acusará de errores diagnósticos, dirán que los tratamientos eran equívocos, que hubo pereza en las decisiones, fue negligencia o hubo violación de protocolos", detalló.

Verona aseguró que los médicos se vuelven blanco de ataques, tergiversaciones y críticas, e incluso enfrentan sanciones laborales o procesos penales cuando ocurren episodios trágicos que muchas veces escapan de su control.

En su reflexión, lamenta que en Cuba casi nadie comparte las vivencias reales de los "batas blancas" ni reconoce la dureza de un trabajo que implica jornadas interminables, noches sin descanso, sacrificios familiares y un desgaste físico y mental profundo.

"Nadie quiere estar en sus zapatos", afirma.

La vocación frente al abandono

A pesar de la dureza de sus palabras, Verona Bonce describe con admiración la resiliencia del gremio.

Califica a los médicos como "incombustibles" que, aun en condiciones adversas, siguen atendiendo a pacientes, guiados por la satisfacción de salvar vidas.

Para él, esa vocación es tan fuerte que roza el "masoquismo", porque el profesional continúa aun cuando el entorno laboral y social parece volverse en su contra.

También subraya que, tras años de estudio y sacrificios personales, un médico nunca vuelve a vivir igual: carga con el dolor ajeno, renuncia a su vida familiar y acepta que su hogar será el hospital y sus horarios estarán dominados por la urgencia.

En tono crítico, afirma que esta entrega infinita se convierte en una especie de "maldición", porque ni siquiera fuera de servicio dejan de ejercer su rol: vecinos, amigos y conocidos los buscan constantemente para cualquier consulta o problema de salud.

Una profesión sin reconocimiento en un país en crisis

El médico cuestiona que, a pesar del sacrificio histórico del gremio, en Cuba nadie construye monumentos ni reconoce públicamente a los profesionales brillantes.

Sus contribuciones quedan en el olvido, como si el trabajo médico fuese una obligación silenciosa más que una labor fundamental para la sociedad.

Su mensaje, titulado simbólicamente "La maldición", cierra con una idea que resume su postura: a pesar del abandono, la escasez y el desgaste, si tuviera la oportunidad de nacer nuevamente, volvería a elegir la medicina.

Una declaración que contrasta con la realidad de un sistema sanitario devastado, donde el Estado exige sacrificio sin ofrecer las condiciones mínimas para ejercer la profesión.

Con su publicación, Verona Bonce no solo felicitó a sus colegas en su día, sino que dejó al descubierto un reclamo profundo: en Cuba, los médicos -formados durante años y responsables de sostener un sistema en crisis- continúan siendo héroes, aunque el país que deberían servir los ignore, los desgaste y los responsabilice por fallos que el propio gobierno se niega a asumir.