Tres ideas sobre el colapso económico cubano

Vídeos relacionados:

El responsable

El impacto de las sanciones de EE.UU. a Cuba es un fenómeno que no está estudiado con el suficiente rigor científico como para establecer su porcentaje en materia de causas de la situación actual. Expongamos un poco al respecto.

A grandes rasgos, las explicaciones más sólidas giran alrededor de ideas de orden cualitativo que hablan de limitaciones de acceso a financiamientos y dinámicas similares, y algunos modelos económicos que calculan posibles flujos económicos, sobre todo asociados al turismo. Del primer grupo no hay modelos que proyecten cuánto acceso a financiamiento se ha perdido, supuestos de modelo a partir de esos datos y resultados en términos de impacto.

En cuanto al segundo grupo, los modelos hablan de pérdidas anuales (más bien, dinero dejado de ingresar por la economía cubana) de entre 1,000 y hasta 4,000 millones, en dependencia de la fuente. Sin embargo, estos análisis parten del supuesto de que, sin restricciones al turismo a Cuba, el destino sería lo suficientemente competitivo como para generar todos esos ingresos. Y ese es un supuesto difícil de probar, dada la alta competitividad de los otros destinos de la cuenca del Caribe.

Luego, dando estos modelos como ciertos, el alto porcentaje de importaciones necesarias para satisfacer al turismo, de hasta el 80 %, hace que todos esos ingresos sean ineficientes. La economía tendría un saldo neto de divisas de entre 200 y 800 millones anuales.

Así, asumiendo la mayor de las cifras posibles anteriores y un escenario óptimo de reinversión (reinversión total de las ganancias), con su productividad actual, Cuba tardaría 35 años en alcanzar los niveles de producto per cápita de República Dominicana hoy.

Lo que significa que el país tuvo que haber comenzado un plan de desarrollo basado en ingresos del turismo antes de que el país contara con la capacidad hotelera total instalada para ello. Vale recordar que Dominicana es la economía más potente de la cuenca del Caribe, pero tiene una posición media en toda la región de América Latina y el Caribe en materia de ingreso per cápita.

Lo más leído hoy:

Aun así, supongamos un voto de confianza a las autoridades, aunque sea para analizar. Aplicando modelos estadísticos a los datos de la economía cubana, se obtiene que la importación de alimentos tiene dependencia significativa de las exportaciones totales de la economía; sin embargo, a determinados niveles de crecimiento, los ingresos crecen más rápido que la importación de alimentos. Es decir, a partir de una cantidad de ingresos, el beneficio para los cubanos en Cuba en la oferta de alimentos importados se desacelera.

Al mismo tiempo, dichos datos dicen que la importación de alimentos tiene poca relación causal con los ingresos del turismo. Es decir, no importa qué tanto crezcan las divisas por turismo, no habrá respuesta igual en alimentos. De hecho, en momentos pasados, con el doble de ingresos por turismo que en un punto anterior, no se ha tenido una duplicación en materia de importación de alimentos.

Y en cuanto a la inversión, otro elemento clave para comprender lo anterior, los datos dicen que sí hay correlación estadística (aunque sean fenómenos multicausales) entre los ingresos por turismo y las inversiones; sin embargo, el sector que más divisas capta es el de la construcción hotelera.

Todo lo acá expuesto quiere decir que, aunque no se tengan los datos para conocer el monto de los flujos que ha perdido la economía cubana, sí los hay para afirmar que el gobierno cubano no tiene una política de, ante más ingresos, mejorar las condiciones de vida de los residentes en materia de alimentos e inversión en estos.

Por tanto, no sabemos el porcentaje de las sanciones, pero sí que el gobierno cubano es 100 % responsable de la crisis porque su política económica, según los datos, no usa los recursos para resolver dicha situación o mejorar las condiciones de vida de los cubanos en Cuba (no aumenta la importación de alimentos y prioriza sectores que no son los apropiados).

La causa

Definir una causa depende siempre del plano de análisis. En este caso, la definiré a partir de hasta dónde se debe cambiar para solucionar la situación cubana actual. La respuesta es una: el sistema.

Me gustaría aclarar, para que no se interprete en el plano ideopolítico. Con sistema me refiero a la lógica que impide la toma de decisiones óptimas o mejores, la creación de reglas de juego favorables a la creación de riquezas y el nacimiento mismo de actores económicos que generan esta. Es decir, la causa de la situación actual es un sistema político autoritario que:

no tiene incentivos en evitar el malestar ciudadano (y el deterioro de las condiciones de vida de estos). no tiene ambiciones expansionistas como la élite comunista china, la cual está buscando crecimiento económico. limita la creación de empresas y mecanismos para fomentarlas allí donde haya una necesidad por resolver. impide al país integrarse al sistema financiero internacional, por tanto, acceder a los recursos para intentar salir de la situación actual.

La solución

El gobierno cubano no puede hacer nada para mejorar la situación actual de manera significativa. Hitos como duplicar las exportaciones (algo imposible en las condiciones actuales) apenas tendrían impacto en el consumo de alimentos. Cuba tiene la peor economía de América Latina en términos de ingresos per cápita, un sistema empresarial paralizado, que necesita una revolución industrial potenciada, un desempleo oculto de aproximadamente el 90 % y necesidades de inversión para restablecer la infraestructura del país de alrededor de 60,000 millones de USD.

Esos montos de inversión, así como la demanda de fuerza de trabajo y know-how que la economía cubana requiere para ejecutar dicha inversión no puede cubrirla por sí sola la capacidad económica actual de la isla.

Tener acceso a los recursos antes mencionados implica la inserción de Cuba dentro del sistema financiero internacional, crear condiciones para el regreso a Cuba de una parte de la diáspora y el exilio y crear las instituciones económicas, sobre todo una banca eficiente. Y todo ello sólo es posible fuera del sistema político cubano.

Por tanto, la única solución económica que tiene el gobierno cubano para revertir el actual colapso (término más apropiado que crisis), es creando una transición económica y política que permita el diseño e implementación de un plan de reconstrucción del país.