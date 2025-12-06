Elon Musk pide la abolición de la Unión Europea

La UE sancionó a X por incumplir obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales.

Sábado, 6 Diciembre, 2025 - 14:43

Elon Musk / Bloque Europeo © X
Elon Musk / Bloque Europeo Foto © X

El magnate tecnológico Elon Musk volvió a encender la polémica este fin de semana al pedir abiertamente la abolición de la Unión Europea (UE), en respuesta a una multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la red social X.

La sanción fue impuesta a la compañía propiedad del empresario, por incumplir obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales, informó la agencia EFE.

En respuesta, a través de una serie de mensajes publicados entre la noche del viernes y la mañana del sábado, Musk arremetió contra el bloque comunitario y su estructura administrativa, asegurando que la burocracia europea está “asfixiando lentamente” al continente.
Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

