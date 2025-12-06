Elon Musk pide la abolición de la Unión Europea

Vídeos relacionados:
El magnate tecnológico Elon Musk volvió a encender la polémica este fin de semana al pedir abiertamente la abolición de la Unión Europea (UE), en respuesta a una multa de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a la red social X.
La sanción fue impuesta a la compañía propiedad del empresario, por incumplir obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales, informó la agencia EFE.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.