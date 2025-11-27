Elon Musk desata un debate global con un meme que deja en ridículo al régimen de Cuba

Vídeos relacionados:

El magnate Elon Musk se ha vuelto a referir a Cuba y esta vez con un meme que pone en ridículo al régimen de La Habana y ha desatado un debate global en su red social X.

El meme en cuestión, que el creador de Tesla recompartió este miércoles con un emoji de carita pensativa, indica en un mapa la menos distancia desde Haití hasta Cuba y EE. UU.

“¿Por qué los haitianos se arriesgan navegando 900 km en aguas infestadas de tiburones hacia las maldades del capitalismo cuando tienen un paraíso socialista solo a 90 km?”, se pregunta el meme con ironía.

Las respuestas no se han hecho esperar, en una publicación que más de 100 mil likes.

“El socialismo es el ejemplo que mide un sistema por la intención y no por los resultados. La intención hace a todos iguales. El resultado empobrece a todos”, reflexionó un usuario.

Otro usuario le dio un giro a la pregunta: “¿Por qué los estadounidenses amantes del socialismo no utilizan esos mismos barcos para huir a Cuba?”.

Lo más leído hoy:

No es la primera vez que Musk se refiere a Cuba. A inicios de noviembre mencionó a la isla durante una entrevista con Joe Rogan en la que arremetió contra el comunismo y elogió abiertamente a los cubanos en Estados Unidos, a quienes calificó como “los capitalistas más rabiosos de América”.

Durante la conversación, el presentador le preguntó a Musk: “¿Quiénes son los capitalistas más rabiosos de América?”, a lo que el dueño de Tesla, X (Twitter) y SpaceX respondió sin dudar: “Los malditos cubanos”.

En el intercambio, entre risas, Musk sostuvo que los inmigrantes de la isla son la gente con más conciencia capitalista del país, en un momento que se volvió viral en redes sociales, especialmente entre la comunidad cubanoamericana.

El conductor comentó que los cubanos “no quieren escuchar ninguna mierda del socialismo” porque “ya saben perfectamente qué es eso en la realidad”.

Musk asintió y añadió: “Es una opresión extrema del gobierno”; y continuó elogiando a los cubanos que han hecho crecer el sur de Florida: "No sé cómo lo hicieron, pero lo lograron. Nadie huye hacia Cuba”.

El multimillonario aprovechó el momento para ironizar sobre la diferencia entre los regímenes comunistas y los países libres: “Siempre me he preguntado por qué los barcos solo vienen de Cuba a Florida y no al revés”, dijo.

“Si el comunismo fuera tan bueno, habría barcos navegando en dirección contraria, pero nunca sucede”, añadió.

Musk también comparó la situación de Cuba con el caso histórico de Berlín durante la Guerra Fría: “Una forma obvia de saber cuál ideología es la mala es ver quién tiene que construir muros para mantener a su gente encerrada”, explicó.

“El muro lo construyeron los comunistas de Berlín Oriental, no los de Berlín Occidental”, expresó.

El empresario concluyó que las sociedades comunistas son “una pesadilla de control y represión”, y bromeó con que “si las ciudades gobernadas por socialistas siguen igual, pronto tendrán que construir muros para evitar que la gente se vaya”.

El multimillonario sudafricano, conocido por su estilo directo y provocador, ha expresado en varias ocasiones su oposición a las ideologías colectivistas y su defensa de la libertad individual y la economía de mercado, principios que, según él, “definen la esencia de Estados Unidos”.