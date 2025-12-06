¿Decidirá la Corte Suprema limitar la ciudadanía por nacimiento? Esto advierten abogados sobre solicitud de Trump

Vídeos relacionados:
La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para revisar la ciudadanía por nacimiento. El anuncio del tribunal llega en medio de una batalla legal sin precedentes desatada por Donald Trump, quien insiste en reinterpretar la 14ª Enmienda y restringir el derecho que, desde 1868, garantiza la ciudadanía a todo niño nacido en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La decisión del Supremo de tomar el caso en sus méritos encendió las alarmas entre abogados constitucionalistas. En declaraciones a Telemundo Noticias, el abogado Rafael Peñalver advirtió que “solo el hecho de que la Corte Suprema haya aceptado revisar este caso indica, en mi opinión, en qué dirección va, y la dirección es limitar la ciudadanía por nacimiento”, afirmó.
Según explicó, la orden ejecutiva firmada por Trump exige que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente legal para que un niño pueda obtener la nacionalidad estadounidense.
Esa reinterpretación choca frontalmente con el texto de la 14ª Enmienda, que establece que
“todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”.
Durante más de 150 años, la jurisprudencia estadounidense ha respaldado esta lectura, incluyendo el histórico caso Wong Kim Ark (1898), donde la propia Corte Suprema confirmó que el estatus migratorio de los padres no afecta el derecho a la ciudadanía de un niño nacido en el país.
Pero ahora el Supremo vuelve a colocar el tema en el centro del debate nacional, en un contexto político en el que Trump ha hecho de la eliminación de la ciudadanía por nacimiento una de sus promesas más insistentes.
De la campaña al poder: Trump nunca ha ocultado su intención
Desde 2024, Trump calificó la ciudadanía por nacimiento como un “derecho ridículo” y acusó a los inmigrantes de “aprovecharse” de Estados Unidos. Ha repetido en varias ocasiones que los llamados “bebés anclas” son un problema para la seguridad nacional y que pretende eliminar ese derecho por decreto, aunque los expertos coinciden en que la Constitución no puede reescribirse desde la Casa Blanca.
Ya como presidente, por segunda ocasión, firmó una orden ejecutiva que prohíbe reconocer como ciudadanos a los niños nacidos de padres indocumentados o sin estatus migratorio permanente. Los tribunales federales bloquearon inmediatamente su implementación, calificándola de “abiertamente inconstitucional”.
El gobierno apeló, argumentando que los jueces no tienen autoridad para emitir órdenes que detengan la aplicación del decreto a nivel nacional. Trump incluso pidió al Supremo que le permitiera avanzar al menos en los estados que no demandaron su orden.
El tribunal le abrió una puerta parcial en junio, al permitir que la administración comenzara a preparar la implementación en ciertos estados. Pero evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad del plan.
El impacto humano: miedo e incertidumbre en familias de estatus mixto
Para los abogados y defensores de derechos civiles, la revisión de la Corte Suprema no es solo un debate legal, sino un riesgo inmediato para miles de familias de estatus mixto.
En el reportaje de Telemundo Noticias, una residente entrevistada lo resumió con preocupación: “No deberían quitarle el derecho por nacimiento a nadie, es como quitarles el derecho que ya tienen”.
La orden de Trump afectaría profundamente a familias donde uno o ambos padres no tienen estatus legal, incluso si los niños nacidos en EE.UU. han crecido con derechos, protecciones y oportunidades que ahora podrían desaparecer.
Sin ciudadanía, esos menores no podrían obtener pasaportes, Seguridad Social ni documentos que acrediten su estatus legal, dejándolos en un limbo que impactaría su salud, su educación y su futuro laboral.
Los abogados advierten que un cambio así podría generar deportaciones familiares, negación de beneficios básicos y condiciones de vulnerabilidad extrema para quienes siempre se han considerado estadounidenses.
Una decisión que puede llegar en junio
Aunque la Corte Suprema aún no ha fijado fecha para escuchar los argumentos orales, el calendario apunta a que la decisión final podría conocerse en junio del próximo año. Será, como de costumbre, en la recta final del periodo judicial cuando el país conozca si el tribunal más poderoso de Estados Unidos mantiene el principio de ius soli, o si avala la reinterpretación que Trump ha buscado durante años.
Los juristas llaman a observar no solo los argumentos legales, sino también la composición ideológica del tribunal. Mientras tanto, la incertidumbre crece.
Preguntas frecuentes sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y el impacto de las medidas de Trump
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?
La ciudadanía por nacimiento es un principio jurídico que otorga la nacionalidad automáticamente a toda persona nacida en el territorio de un país, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de sus padres. En Estados Unidos, este derecho está consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
¿Qué busca la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?
La orden ejecutiva de Trump busca eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus migratorio temporal. El presidente argumenta que este derecho ha sido "malinterpretado" y se ha convertido en un "incentivo para la inmigración ilegal". La propuesta ha sido bloqueada por varios tribunales federales por considerarla inconstitucional.
¿Cómo afecta a las familias de estatus mixto la posible eliminación de la ciudadanía por nacimiento?
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento impactaría profundamente a familias donde uno o ambos padres no tienen estatus legal en Estados Unidos, dejando a miles de menores en un limbo jurídico. Sin ciudadanía, estos menores no podrían obtener pasaportes, Seguridad Social ni documentos que acrediten su estatus legal, lo que afectaría su salud, educación y futuro laboral.
¿Cuál ha sido la respuesta de los tribunales sobre la orden de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento?
Varios tribunales federales han bloqueado la orden ejecutiva de Trump, calificándola de inconstitucional. La Corte Suprema ha permitido que algunas partes del plan avancen en ciertos estados, pero aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la medida. Se espera una decisión final para el verano de 2026.
